Pinguini tattici nucleari in concerto a Roma nel 2021: la nuova data

Dopo aver rinviato tutti i concerti del 2020, compreso quello romano, a causa dell'emergenza Covid, i Pinguini Tatti Nucleari annunciato la data della tappa romana nell'inverno 2021.

Il concerto della band si terrà mercoledì 24 febbraio 2021 al Palazzo dello Sport, data che sostituisce le precedenti del 6 marzo e del 28 ottobre 2020.



I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone. I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data; per chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone.



La tappa romana del tour, prodotto da BPM Concerti, sarà un evento straordinario, dove ci si scatenerà con i grandi classici della band e con i brani del nuovo album FUORI DALL’HYPE RINGO STARR, il repack certificato disco di platino. 4 dischi, milioni di streaming sulle piattaforme digitali, dischi d'oro e di platino, un fumetto interamente dedicato a loro diventato un best seller su Amazon.it e il meritatissimo terzo posto sul podio del Festival di Sanremo: #Machilavrebbemaidetto!



In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada e non smettono di inanellare successi, conquistando pubblico e critica con le loro personalità, coerenza e forza espressiva, confermandosi una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello. La band rivelazione del festival di Sanremo ha da poco pubblicato il nuovo singolo La Storia Infinita e il video del brano, disponibile su YouTube.