Pindarico, spettacolo di trasformismo ed illusionismo su trampoli

Sabato 9 e domenica 10 luglio, il Teatro Torlonia presenta uno spettacolo per bambini. Si tratta di "Pindarico", uno spettacolo di trasformismo ed illusionismo su trampoli.

Pindarico, lo spettacolo per bambini

Un volo in bilico tra il reale e l'immaginario. Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Un'avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Ecco, si gonfia il pallone della mongolfiera: tutti a bordo, si parte! Come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, entriamo in un mondo di creature straordinarie e di improbabili incontri. La danza di un polpo viola e d'argento, le ali variopinte di un coloratissimo uccello, i simpatici equilibrismi di una scimmietta circense, e ancora l'elefante, il dinosauro, l'unicorno... Personaggi ora seri ora buffi che, grazie ai bellissimi costumi, ingigantiti nelle proporzioni dall'utilizzo dei trampoli, diventano di straordinari e di grande impatto visivo. La storia si srotola tra sorprese e momenti di ilarità, guidandoci in un onirico, improbabile, meraviglioso viaggio.

Una produzione di Terzostudio. Idee e costumi di Miriam Calautti e Pietro Rasoti, regia di Italo Pecoretti, musiche originali di Tiziano Fantappiè, con Pietro Rasoti e Miriam Calautti

foto di Marika Miniati