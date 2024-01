Piji Unplugged Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club

Prezzo non disponibile

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, martedì 23 gennaio, Piji Unplugged Quartet, in Il Signor DJI’, Buon Compleanno Giorgio Gaber e Buon Compleanno Django Reinhardt. La residenza artistica di Piji all'Alexanderplatz Jazz Club nel mese di gennaio è dedicata a due dei suoi principali maestri: Giorgio Gaber e Django Reinhardt.

Oltre alle sue canzoni Piji, presenterà diversi omaggi a queste due figure fondamentali per il suo percorso artistico, figure molto diverse, ma con diversi punti in comune e che avrebbero compiuto gli anni proprio in questi giorni:

- Django Reinhardt (nato il 23 gennaio 1910), probabilmente il chitarrista più importante di tutti i tempi, colui a cui si deve l'invenzione del jazz manouche nella Parigi degli anni Trenta

- Giorgio Gaber (nato il 25 gennaio 1939), cantautore tra i giganti della storia della musica e del teatro italiani, anche lui chitarrista e anche lui inventore di un genere, il Teatro Canzone, nella Milano degli anni 70.

Il primo spettacolo di Teatro-Canzone firmato da Gaber fu "Il signor G" (1970).

E allora la crasi tra questo titolo e la pronuncia delle iniziali del nome di Django ha creato questa strana creatura che, proprio come Piji stesso, è figlia di queste due meravigliose, illustri storie musicali.

È così che martedì 23 gennaio prenderà vita IL SIGNOR DJÌ.

Oltre a Piji (voce e chitarra) saliranno sul palco Gian Piero Lo Piccolo (clarinetto), Egidio Marchitelli (chitarra), Francesco Saverio Capo (contrabbasso) più diversi ospiti ad omaggiare chi Gaber, chi Django.