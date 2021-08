Piji e Simone Colombari in GABER/DIVISO2 | Arena Estate Music Fest

domenica 12 settembre ore 21



Omaggio al Teatro Canzone di Gaber-Luporini



Piji canzoni

Simone Colombari monologhi



Ass. Cult. InArte



Uno spettacolo interamente dedicato all’indimenticata figura di Giorgio Gaber ed in particolare alla sua trentennale collaborazione con Sandro Luporini per ciò che riguarda la formula del Teatro-Canzone, genere da loro stessi inventato e che consiste nella costruzione di spettacoli teatrali secondo l’alternarsi di canzoni e monologhi in cui temi come la politica, l’amore, il senso sociale, la coscienza individuale, sono espressi con passione e rigore, critica, poesia e ironia, da un unico interprete, il grande Gaber, appunto. “GABER/DIVISO2” propone invece un continuo dialogo tra due “voci” di una stessa personalità, in uno sdoppiamento interpretativo tra canzoni e monologhi, scelti all’interno della migliore produzione di Gaber e Luporini. Le parti cantate e recitate si intrecciano continuamente scomponendo e ricostruendo, da un duplice punto di vista, il pensiero e la musica del Signor G.



