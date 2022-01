Roma 17/01/2022 - Torna il Pigneto Vinyl Fest



Ellington Club in Via Anassimandro ospita domenica 6 Febbraio 2022 dalle 11 alle 20 il Pigneto Vinyl Fest, a cura di Francesco Bonaccorso detto Misterstereo8.



L’evento giunto al suo quarto appuntamento è dedicato ai vinili, alla loro storia, agli accessori utili per ascoltarli ed alle nuove produzioni musicali, che oggi scelgono di essere sul mercato nuovamente in forma di disco.



L’evento si svolge a cadenza regolare ogni prima domenica del mese e ha chiamato a raccolta tutti i più migliori espositori del genere, giunti per il primo mercatino del disco di quartiere, per dar vita ad una domenica di incontro per gli appassionati e i più curiosi ricercatori dell’iconico formato.



La vendita, oltre che ad espositori professionisti, è aperta a tutti quanti vogliano approfittare dell’evento per vendere o scambiare materiale dalla propria collezione.



Francesco Bonaccorso, organizzatore dell’evento:

“La nostra festa è dedicata a tutti coloro che amano il disco e tutto il mondo che vi gira intorno, Avremo 6 espostori selezionatissimi e per questa edizione di Febbraio avremo il piacere di ospitare anche lo stand di Blutopia, rinomatissimo negozio del quartiere che porterà una grande selezione di musica da leggere con tanti libri di saggistica e biografici.”



L’intrattenimento con Dj set rigorosamente in vinile vedrà questo mese come ospiti



ORE 17:00: SUGO NERO dj set from Ortigia



"It takes a motion to notion and it takes a notion to motion.“

Da una citazione del grande jazzista Sun Ra prende vita il progetto musicale SUGO NERO, nato ad Ortigia dagli organizzatori del Moro Festival di Siracusa Federico Zanghì e Mirko Fanciullo.



Selezionerà per noi Federico Zanghì collezionista di vinili dedito alla black music in ogni sua sfumatura dal soul al funk passando dall’afrobeat fino al nujazz.





ORE 12:00: Dj Frankie Fortyfive Dj



Frankie Fortyfive (Francesco Argento) collezionista di 45 giri e non solo, membro del collettivo dei Forty Five Kings, appassionato di funk, disco e soul, collabora con Radio Top Class e la londinese Floor To Ceiling Radio.





A Rendere le nostre domeniche prossime alla perfezione ci penserà l’Ellington club, con il Sunday Brunch a cura dello chef Max Sbardella ed i Cocktail Mixology di Giorgia Capri.



Si potrà prenotare un tavolo sotto la suggestiva luce naturale del locale, con un servizio ispirato al Sunday Roast dei Pub inglesi ma con prodotti Made in Italy di grande qualità.



Ellington Club, Via Anassimandro 15 Pigneto, ROMA



Domenica 6 Febbraio 2022 Apertura al pubblico dalle ore 11 fino alle 20



INGRESSO LIBERO con Green Pass



Contatti:



Per info espositori Francesco 3939794304



IG: @pignetovinylfest @ellingtonclub



Gallery

Evento FB https://www.facebook.com/events/319963892990020/