Torna Pigneto Vinyl Fest. Ellington Club a Via Anassimandro ospita domenica 5 dicembre 2021 dalle 11 alle 20 il Pigneto Vinyl Fest, a cura di Francesco Bonaccorso aka DJ Misterstereo8. L’evento giunto al suo terzo appuntamento è dedicato ai vinili, alla loro storia, agli accessori utili per ascoltarli ed alle nuove produzioni musicali, che oggi scelgono di essere sul mercato nuovamente in forma di disco.



L’evento si svolge a cadenza regolare ogni prima domenica del mese e ha chiamato a raccolta tutti i più migliori espositori del genere, giunti per il primo mercatino del disco di quartiere, per dar vita ad una domenica di incontro per gli appassionati e i più curiosi ricercatori dell’iconico formato. La vendita, oltre che ad espositori professionisti, è aperta a tutti quanti vogliano approfittare dell’evento per vendere o scambiare materiale dalla propria collezione.



Francesco Bonaccorso, organizzatore dell’evento: “Siamo davvero felici che il quartiere abbia risposto così bene alle prime due edizioni, al Pigneto ci sono tantissimi musicisti e appassionati e di conseguenza tantissimi giradischi! Ad ogni edizione troverete sempre espositori nuovi e di qualità, con una scelta che parte dal disco da pochi euro fino alla rarità super quotata, e questa volta ospiteremo anche la presentazione di un libro e ben due DJ set. vi aspettiamo”.



Alle 17.30

Incontro con il disegnatore Squaz a cura di Fabrizia Ferrazzoli per la presentazione del libro “Mingus”

Una biografia non canonica del grande artista jazz scritto dal giornalista Flavio Massarutto visualizzato dal disegnatore Pasquale Squaz Todisco. I due ripercorrono le tappe del cammino di Mingus dando vita a, che procede per episodi impaginati come una successione di brani che vanno a formare una suite musicale: frammenti di esistenza raccontati pescando da interviste, scritti, testimonianze e fatti storici. Ne esce il ritratto di un musicista che è lo specchio di un’epoca, di un compositore geniale che è stato anche uno degli artisti più limpidamente impegnati a denunciare il razzismo, con veri e propri brani manifesto come il famoso Fable of Faubus che metteva alla berlina il governatore segregazionista dell’Arkansas.



L’intrattenimento con Dj set rigorosamente in vinile vedrà questo mese come ospiti



Il DJ Valerio Mirabella dj set ore 15



DJ, autore ed esploratore radiofonico. Da più di un decennio protagonista di pionieristiche scorribande radiofoniche per i live club di tutta Italia al motto di "venite a vedere la radio". Anima di progetti quali ???? ????? ????, That's all Folks! e Porto Records. In consolle, la costante deriva sonora di ????? ?????? attraversa con anarchia lo spazio-tempo musicale: un rituale libero e spericolato che si avventura fin nelle pieghe più nascoste del sound globale.



Dj Frankie Fortyfive Dj set ore 12



Frankie Fortyfive (Francesco Argento) collezionista di 45 giri e non solo, membro del collettivo dei Forty Five Kings, appassionato di funk, disco e soul, collabora con Radio Top Class e la londinese Floor To Ceiling Radio. A Rendere le nostre domeniche prossime alla perfezione ci penserà l’Ellington club, con il Sunday Brunch a cura dello chef Max Sbardella ed i Cocktail Mixology di Giorgia Capri. Si potrà prenotare un tavolo sotto la suggestiva luce naturale del locale, con un servizio ispirato al Sunday Roast dei Pub inglesi ma con prodotti Made in Italy di grande qualità.



Ellington Club, Via Anassimandro 15 Pigneto, ROMA



Domenica 5 Dicembre 2021 Apertura al pubblico dalle ore 11 fino alle 20



INGRESSO LIBERO con Green Pass o tampone negativo eseguito nelle ultime 48 ore.



Contatti:



Per info espositori Francesco 3939794304



IG: @pignetovinylfest @ellingtonclub



Evento FB https://www.facebook.com/events/319963892990020/