Domenica 23 maggio 2021 visita guidata al Pigneto: tra garden city e street art. Una passeggiata per le strade del quartiere Pigneto, uno dei primi quartieri di Roma a nascere sul modello nord europeo della garden-city nel 1890, raso al suolo dal bombardamento che colpì San Lorenzo ne 1943 e ricostruito spontaneamente nel dopoguerra.



Dal cinema Aquila, passando per la zona dei villini di piazza Tolomeo e le strade di “Accattone”, tra opere di street art e brani tratti da romanzi e articoli di Pier Paolo Pasolini, ripercorriamo insieme la storia del quartiere. La storia popolare che si mescola a quella artistica e industriale, concluderemo infatti il nostro itinerario presso l’ex-SNIA Viscosa.



Informazioni utili

Appuntamento: ore 15,30 in Via L’Aquila, 72 (Cinema Aquila)

NB : La visita poi termina davanti l’ex-Snia in via Prenestina 173



Quota di partecipazione: 15€ + Tessera 2021 (€5)

La quota comprende: guida (laureata in storia dell’arte o archeologia), sistema di amplificazione sanificato.

Non comprende: eventuali biglietti o offerte

Durata: 2 ore circa

Guida: Marika



COME PARTECIPARE



Le visite sono rivolte a PICCOLI GRUPPI. Si consiglia quindi di prenotare il prima possibile per essere certi di poter partecipare. Invece alle persone prenotate si chiede la cortesia di avvertire in tempo utile, se dovessero annullare, per permettere all’associazione di poterli sostituire.



PRENOTAZIONE

La prenotazione è obbligatoria ed avviene solo online:

– tramite modulo presente sotto ogni scheda (v. sotto) entro 24 ore precedenti l’iniziativa;

– tramite WhatsApp al 3274296323 (specificando nome, cognome, iniziativa ed una mail);

– tramite mail scrivendo a iscrizione@associazionealtair.it

Tale prenotazione è valida solo dopo nostra conferma.

Non sono accettate le persone che si presentano senza prenotazione



SICUREZZA IN TEMPO DI COVID

Durante tutta la durata della visita guidata è OBBLIGATORIO:

a) utilizzare le mascherine;

b) mantenere la distanza di 2 metri tra tutti i partecipanti e la guida;

c) l’igiene delle mani;

c) utilizzare i sistemi di radio amplificazione;

d) versare la quota associativa e quella di partecipazione inserendo il contante esatto in una busta che verrà ritirata all’inizio della visita guidata. Sulla busta dovrà essere scritto chiaramente il proprio nome, cognome e numero della tessera.



NON SI PUO’ PARTECIPARE:

a) Se prima e/o durante la visita si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore).

b) Se si è venuti a contatto con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti la visita guidata, anche se non si hanno sintomi respiratori.



ATTENZIONE

Se la GUIDA dovesse verificare che non sono rispettate tutte le suddette disposizioni, ha la facoltà di allontanare il partecipante dal gruppo SENZA OBBLIGO ALCUNO e con decadenza della responsabilità degli stessi.



CHI PRENOTA ACCETTA TACITAMENTE IL SUDDETTO PROTOCOLLO



Associazione Altair

Via Gabrio Casati 43/B • 00139 Roma

Tel 0643424312

WhatsApp 3274296323



Orario:

Dal lunedì al venerdì (14,30-18,30)

Sabato mattina (10-13)

Causa emergenza sanitaria la sede è aperta solo su appuntamento.



NB: Il nostro sito viene aggiornato continuamente, ma per vedere gli aggiornamenti sul proprio pc è necessario RICARICARE LA PAGINA. Per farlo occorre cliccare sul tasto F5 o usare la freccia circolare sullo schermo

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...