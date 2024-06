Dal 15 al 22 giugno, torna il Pigneto Film Festival, manifestazione cinematografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network. Dopo il successo delle scorse edizioni, la formula non cambia: cinque giovani registi, già vincitori di premi e riconoscimenti in altri festival internazionali, saranno impegnati per sei giorni tra le strade, le piazze ed i volti del quartiere romano, per realizzare un cortometraggio, seguendo il tema stabilito appena il giorno precedente. Le opere saranno poi esaminate da una giuria tecnica che assegnerà il premio al miglior cortometraggio.

Anche per l’edizione 2024, tornano nel ruolo di madrina e padrino, due volti noti ed emergenti del cinema italiano: Barbara Chicchiarelli, conosciuta dal grande pubblico attraverso il personaggio di Livia Adami nella serie tv Suburra, che ha lavorato con registi del calibro di Ferzan Özpetek, fratelli D’Innocenzo e Maria Sole Tognazzi e oggi tra le protagoniste della serie “The Good Mothers” e presto nell’attesissima serie M - il figlio del secolo, diretta da Joe Wright.

Insieme a lei, un padrino scoperto nelle scorse edizioni del Pigneto Film Festival, Andrea Di Luigi, che nel 2021 fu il protagonista di uno dei cortometraggi partecipanti, poco dopo scelto da Ferzan Ozpetek come protagonista del film “Nuovo Olimpo”.

“Il Pigneto Film Festival è una delle poche rassegne cinematografiche in Italia del tutto gratuite con lo scopo di proporre dei contenuti audiovisivi inediti: i filmmakers partecipanti, che quest’anno sono il serbo: Ado Hasanovi?, Juan Diego Puerta dalla Colombia, la regista lituana Margarita Bareikyte, dalla slovenia Jaka Florjancic, e dalla svizzera Alan Marzo, produrranno per l’occasione cinque cortometraggi dedicati e ispirati al quartiere e alla sua evoluzione negli anni”, ha sottolineato Andrea Lanfredi, Direttore Artistico del Pigneto Film Festival.

Il programma del Pigneto Film Festival 2024

La settimana del Pigneto Film Festival sarà caratterizzata da un ricco cartellone di eventi che prevede proiezioni di cortometraggi, incontri d’autore con attori e registi, ma anche scrittori. Tra le anteprime italiane, The 9th continent di Mostafa Borzouyan (Iran) tante anteprime romane come - “A Fridda” di Fulvia Bernacca (Italia) - Real Guadagna di Giusi Restifo e Laura D'Angeli (Italia) e diverse anteprime assolute come quella di Battiti! e Deep down, documentario prodotti dall’accademia Aants.

Grazie alla collaborazione tra il festival e il Premio Lux, promosso dal Parlamento Europeo, il Pigneto Film Festival organizza anche una maratona di 3 film, La sala dei professori di ?lker Çatak, 20.000 specie di api di Estibaliz Urresola Solaguren, Fallen Leaves di Aki Kaurismäki ed il vincitore del Premio Lux.

Non mancherà la sezione Incontri d’autore, realizzata grazie alla selezione e al coordinamento artistico dello scrittore Mattia Zecca, che si terranno alle ore 18.00 presso Buseto, all’isola pedonale del Pigneto, secondo un programma che ospita alcune tra le voci più originali e ispirate della letteratura italiana contemporanea.

18 giugno 2024

Alice Urciuolo ("La verità che ci riguarda", ed. 66thand2nd)

Daniele Mencarelli ("Degli amanti non degli eroi", ed. Mondadori)

modera Giovanna Cristina Vivinetto (scrittrice)

19 giugno 2024

Lisa Ginzburg ("Una piuma nascosta", ed. Rizzoli)

Greta Olivo ("Spilli", ed. Einaudi)

modera Mohamed Maalel (scrittore)

20 giugno 2024

Melissa Panarello ("Storia dei miei soldi", ed. Bompiani)

Tommaso Giagni ("Afferrare un'ombra", ed. Minimum Fax)

modera Valerio Callieri (scrittore)

21 giugno 2024

Viola di Grado ("Marebbecca", ed. La nave di Teseo)

Andrea Donaera "La colpa è mia", ed. Bompiani)

modera Silvia Dai Pra' (scrittrice)

La Greenzone del Pigneto Film Festival

Tra le sezioni della manifestazione torna Greenzone, che mette al centro racconti sul cambiamento climatico con le proiezioni di O mar' è casa toja di Francesca Cercelletta, Water cooler war, di Lisa Sallustio, il celebrato Food for Profit di Giulia Innocenzi e Pablo D'ambrosi e Lunch di Valentin Gautier. Per la sezione corti d’autore emergono corti premiati in tutti i festival internazionali come “We should all be futurists” di Angela Norelli Premio per il miglior contenuto tecnico alla Settimana della Critica, SIC@SIC – Biennale di Venezia 2023. “Zoo” di Tariaq Rimawi (Giordania) -“Joey” di William Ash (Regno Unito) -“The stupid boy” di Phil Dunn (Regno Unito) -“Buffer Zone” di Savvas Stavrou (Cipro)

Inoltre ci sarà anche una nuova sezione, “territori resistenti”, che intende far emergere il conflitto tra l’uomo sconfitto e il sistema sociale all’interno del quale combatte, storie che saranno proiettati al Cinema Aquila e Avorio, come “Mimmo Lumano” sull’attacco dello stato al sindaco di Riace Mimmo Lucano di Vincenzo Caricari e Città Senza Cittadini di Ivan Rulyov, un agghiaccente documentario che mostra le sorti dei centri storici di Napoli e Venezia cannibalizzati da Airbnb, e ancora Palazzina Laf di Michele Riondino, recentemente premiato ai David di Donatello. Per questa edizione il Pigneto Film Festival ha stretto un’importante collaborazione con 10% For The Ocean, per supportare registi e fotografi subacquei per portare le bellezze e le minacce delle acque più profonde al grande pubblico e per l’occasione ci sarà la mostra fotografica Below the blue di Henley Spiers (dal 15 al 30 giugno).

I luoghi del Pigneto Film Festival sono: Largo Venue, Cinema Aquila, Cinema Avorio, Buseto. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti