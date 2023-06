Pigneto Film Festival 2023

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 18/06/2023 al 24/06/2023 Orario non disponibile

Pigneto Film Festival, la manifestazione cinematografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network che, va in scena a Roma dal 18 al 24 giugno e accoglie tutti gli appassionati di cinema in cinque diverse location del quartiere del Pigneto.

Sarà possibile assistere a film e anteprime ed incontrare attori ed autori durante una serie di eventi, tutti a ingresso gratuito. Per questa sesta edizione sarà presente una madrina d’eccezione, Barbara Ronchi, vincitrice del David di Donatello 2023 come miglior attrice protagonista e nei giorni scorsi al Festival di Cannes per ilfilm Rapito di Marco Bellocchio.

Un festival che vuole raccontare, attraverso uno sguardo internazionale, una Roma inusuale, combattuta tra l’eterna bellezza del centro e la verita? dell’anima della periferia. Durante la settimana del festival vengono proiettati documentari, cortometraggi e prime cinematografiche, privilegiando i temi che sposano la mission del festival, in contemporanea inaugurano mostre sparse per le gallerie del quartiere e street art tour Spazio anche alla letteratura con la presentazione giornaliera di libri tramite incontri con gli autori.

La musica (parte gia? del festival attraverso le colonne dei corti composte ad hoc dai musicisti presenti nei team) vive attraverso concerti ed incursioni musicali in location non convenzionali.

La parte contest del festival invece vede in contemporanea 5 giovani registi internazionali alle prese con sole 144 ore per immaginare e realizzare un prodotto audiovisivo, i partecipanti dovranno infatti sviluppare all’interno del triangolo del Pigneto un tema che gli verra? comunicato il giorno prima dell’inizio delle riprese.

Gli eventi si svolgono nei seguenti luoghi:

Cinema Aquila, via L’Aquila 66

Buseto, via del Pigneto 24

Cinema Avorio, via Macerata 33

Largo Venue, via Biordo Michelotti 2

Accademia Griffith, via Matera 3

Il programma completo a questo link.