Piero Pelù "Gigante live" all'Auditorium Parco della Musica

Piero Pelù ritorna in Cavea dopo l’apparizione al concertone del Primo Maggio per una tappa del tour Gigante Live, un concerto esplosivo per ripartire con l’energia unica che da sempre contraddistingue l’artista toscano che recentemente ha pubblicato anche il libro “Spacca l’Infinito – il romanzo di una vita” in cui per la prima volta si racconta e ripercorre la sua vita in compagnia della Dea musica attraverso racconti, aneddoti e personaggi indimenticabili.

"La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?".

Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò) – chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli - batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.



