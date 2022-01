Pierluca Buonfrate trio in concerto al Charity Café

La formazione del Crooner romano Pierluca Buonfrate che vede Ettore Carucci al piano e Francesco Puglisi al contrabbasso è molto rodata e con un grande interplay .Gli arrangiamenti sono scritti dal trio come la maggior parte dei testi che sono originali ed adattati agli standards proposti. Il repertorio contiene brani di Miles Davis, Shorter, Petrucciani, Horace Silver, Monk ed alcuni brani originali.



Line-up

Pierluca Buonfrate: voce

Ettore Carucci: piano

Francesco Puglisi: contrabbasso



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€