Pier Francesco Pingitore al Teatro Narzio con "i Due Cialtroni"

Maurizio Martufello e Marco Simeoli, con la partecipazione Straordinaria di Fanny Cadeo in “I Due Cialtroni”. Novità italiana scritta e diretta dal Maestro Pier Francesco Pingitore, rinomato autore e regista de “Il Bagaglino” di Roma.

La commedia, corredata dalla scenografia e i costumi di Graziella Pera scritta inizialmente per due giganti della televisione e teatro italiano - Oreste Lionello (1927 - 2009) e Giorgio Albertazzi (1923 2016)— prende vita per la prima volta con un cast eccezionale.

Il tutto si svolge in una baita dove due attori - non amici - si trovano bloccati da una tormenta di neve dove tra battute e frecciatine audaci devono convivere e magari perché no, diventare amici. Martufello, Marco Simeoli e Fanny Cadeo saranno saranno accompagnati in questo spettacolo da Elena Ferrantini e Lucrezia Gallo - due giovani attrici.

In scena il 27 APRILE 2024 ore 21.00