Picnic Musicali a Tolfa Jazz

I Picnic Musicali propongono passeggiate naturalistiche, visite a siti storico-archeologici, suggestivi concerti, escursioni, attività per bambini e degustazioni di prodotti tipici locali.



Sabato 7 ottobre – Loc. Comunale Macchiosi, Tolfa (Rm)



ESCURSIONI



ore 9.00 passeggiate naturalistiche:



> Sasso della Strega – Abbazia di Piantangeli. Attraversando verdi boschi e ampie grascete incontreremo la particolare formazione geologica del Sasso della Strega e arriveremo ai ruderi dell’Abbazia medievale di Piantangeli.



Guida: Antonella Del Frate



Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile, adatta anche a bambini dai 6 anni in su. Scarpe da trekking obbligatorie



Tempio Etrusco – Cerro Bello. Percorreremo un tratto di strada medievale immerso nella macchia mediterranea, visiteremo i resti del tempio etrusco di Grasceta dei Cavallari e il maestoso cerro secolare denominato “Cerro Bello”.



Guida: Claudio Zucca



Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media. Scarpe da trekking obbligatorie



Sentiero dei Monaci – Abbazia di Piantangeli. Passando per un antico sentiero percorso dai monaci e attraversando verdi boschi e ampie grascete raggiungeremo Monte Piantangeli e i ruderi dell’omonima Abbazia da dove si osserva uno spettacolare panorama sulla vallata sottostante.



Guida: Felice Tidei



Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà medio/difficile. Scarpe da trekking obbligatorie



Trekking sensoriale e bagno di foresta. Lungo il percorso i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare attività di connessione con la natura, fare esercizi di respirazione e meditazione. Stimoleremo i nostri sensi attraverso piccole prove in natura, l’ascolto del ritmo del nostro passo, dei suoni della natura e di letture sull’autunno, la stagione che sta arrivando.



Guida: Barbara Loffari, Giorgio Conti – Forest Therapy Lazio



Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile. Scarpe da trekking obbligatorie



Ore 9.00 escursione in MOUNTAIN BIKE



Cerro Bello – Faggeto. Un ampio giro alla scoperta dei resti di un’abbazia medievale, del cerro secolare “Cerro Bello” fino ad arrivare al Monumento Naturale del Faggeto col suo bosco di faggi, una rarità a queste altitudini.



Guida: Lelio Libotte



Dati percorso: lunghezza 30km, dislivello 300m, difficoltà media



Le escursioni sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi.



ATTIVITA’ PER BAMBINI



Ore 10.30 Fattoria didattica. Attività ludico-ricreative con la presenza di diversi animali come conigli, porcellini d’India e pitone reale; conosceremo le loro abitudini alimentari, il loro ambiente naturale e i modi corretti di approcciare agli animali. A cura del Parco Faunistico Fiocco di Neve nell’ambito della partnership tra Tolfa Jazz e Fasec Srl.



Ore 14.00 Drum Circle. Un’esperienza divertente, coinvolgente, stimolante, nella quale i partecipanti saranno guidati in modo da formare una vera e propria orchestra. Prenotazione necessaria.



CONCERTI



Ore 11.00 Gipsy Legacy Project. La band propone un repertorio che comprende standard jazz, valzer musette e composizioni originali di Django Reinhardt, tutte in stile gypsy jazz che vi riporteranno alle atmosfere parigine degli anni ‘30 e ‘40 in un mix di virtuosismo e pathos.



Ore 15.30 Lovesick Duo in Trio. Il concerto ci farà immergere nelle atmosfere dell’America degli anni’40 e ’50: con il loro sound, abbigliamento e strumenti musicali vintage, nelle loro canzoni toccano i temi più cari alla country music e al rock’n’roll come l’amore, il tradimento e il divertimento sfrenato.



PRANZO



Dalle 12.30 pranzo a base di prodotti tipici locali



– menù adulti: acquacotta o pasta all’amatriciana, carne alla brace, dolci tipici, acqua e vino



– menù vegetariano: acquacotta o pasta al pomodoro, fagioli, dolci tipici, acqua e vino



– menù bambini: pasta al pomodoro, salsiccia e acqua





INFO & PRENOTAZIONI



Adulti € 22,00 escursione, concerto e pranzo



€ 27,00 escursione MTB, concerto e pranzo



€ 17,00 concerto e pranzo





Bambini fino a 12 anni € 15,00 escursione e pranzo



€ 10,00 pranzo





