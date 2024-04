Piccolo uomo grande mondo a Centrale Preneste

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) per la rassegna YOU. The Young city – You Under 35 venerdì 26 aprile alle 21.00 va in scena lo spettacolo “Piccolo uomo grande mondo” di e con Tommaso Lombardo.

Fiaba comica, la storia di un anti-eroe che abita ancora con i genitori in un comprensorio incantevole, pieno di pappagalli e amore. Tanto, troppo amore. Un paradiso in cui lui è il puttino. L’Eden, però, alla lunga stordisce. Vuole andarsene via per trovare la propria dimensione, ma è ingabbiato nella propria stanza, dove si scontra diverse volte con i suoi nemici più profondi: la montagna bianca che vede dalla finestra, il muro e il soffitto bianchi. Un giorno decide di compiere il grande passo: dopo aver lottato tra il movimento e l’inerzia, finalmente parte e va alla scoperta di un'altra terra, incontrando le strane creature che la popolano, ma anche i soliti vecchi amici di una vita, tra cui Valerio. Una narrazione surreale, dove sogno e realtà, vero e finto, si intrecciano. Elogio al disadattamento al “fuori dagli schemi”.

YOU. The Young city – You Under 35 è una rassegna di spettacoli dal vivo, danza, musica, teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo organizzata da Ruotalibera con la direzione artistica di Tiziana Lucattini. Gli spettacoli si svolgono il fine settimana alle 21.00, tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria on-line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle 20.30 previa disponibilità dei posti.

Il progetto è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.