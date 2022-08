Si svolge al BiblioBar, sul lungotevere Castello, la quinta edizione del Piccolo Festival delle Dieci Notti.

Nato nel 2015 da un’idea di Lucio Villani e Alessandro Carbone, è adesso accudito da Lucio Villani, musicista, disegnatore e amante di letteratura fantastica con una particolare predilezione per le Mille e una notte.

Il Piccolo Festival Delle Dieci Notti si sviluppa su dieci appuntamenti serali, alternando letture dal vivo a concerti e unendo affinità; piccolo solo perché accoglie spesso formazioni di numero ridotto, ma grande, invece, nel ricreare l’intimità di un salotto, con suoni ed emozioni nel cuore di Roma.

Liberi Tutti è il tema dell’edizione 2022 che vuole, con spirito patafisico, mostrare una prima e attesa edizione di ripresa dopo la pandemia. La necessità di respirare liberamente senza schemi e temi prefissati è prioritaria e così sarà, anche diluendo gli appuntamenti, spesso uno alla settimana, fino all'ultimo giorno di settembre.

Le 10 Notti saranno ognuna portatrice di un’esperienza diversa, magica e inaspettata: la lettura e il concerto di ogni Notte, opportunamente coordinati, si proporranno nella loro unicità sera dopo sera e la non ridondanza degli appuntamenti farà il resto.

A partire dalle 21 di ogni Notte, il palco accoglierà letture o spettacoli letterari e dalle 22, sarà l'ora della musica.

ll Piccolo Festival Delle Dieci Notti è ambientato al BiblioBar, un’oasi urbana unica a Roma, un chiosco metà bar e metà biblioteca che appare, con migliaia di volumi in consultazione, come la torretta di un sommergibile; un Nautilus emerso con discrezione in una piccola laguna felice dalla quale scrutare a fondo la caotica città e continuare la serata rilassandosi seduti sotto le stelle.



Programma

Dopo aver ospitato Marco Ballestracci con i monologhi Tom Waits Radio e La sedia nana – frammenti anticonvenzionali su Glenn Gould, Chiara Trevisan, la lettrice Vis à Vis, con il suo nuovo progetto Bibliomanzia, il blues graffiante dei River Blonde, Stefania Placidi con Fior d’Amaranto – canti della tradizione popolare romana, il Piccolo Festival delle Dieci Notti continuerà fino al 30 settembre.



Venerdì 19 agosto h. 21 Ti porto a Napoli

Sabrina Pallini, voce, Luca Enipeo, chitarra

Ti porto a Napoli è un libro tutto da “ascoltare”che racconta questa vibrante città attraverso lo sguardo curioso e innamorato di Sabrina Pallini.

Una versatile cantante e un poliedrico chitarrista (Luca Enipeo) si incontrano per omaggiare la cultura napoletana attraverso una canzone d’autore fuori dai modelli tradizionali.

Nasce così il libro-disco Ti porto a Napoli al quale prendono parte alcuni musicisti dell’Orchestra del Maestro Paolo Conte e dove figurano anche eccellenze musicali della scena partenopea.



Venerdì 26 agosto

h. 21: Traindeville presenta: “Viaggio in musica alla fine del millennio” - omaggio ad Abraham Yehoshua

Ludovica Valori, voce, fisarmonica, trombone, Paolo Camerini, basso, voce, Claudio Scimia, chitarra, violino.

I Traindeville presentano al pubblico del Festival il proprio personalissimo omaggio allo scrittore israeliano Abraham B.Yehoshua, recentemente scomparso: un autore amatissimo in Italia e nel mondo, che assieme ad Amos Oz e David Grossman si è impegnato per la pace in Medio Oriente e ha affascinato schiere di lettori con il suo stile e le sue sperimentazioni sulla forma narrativa.



Venerdì 2 settembre

h.21 Daniele Mutino: “Carovane, migrazioni di genti e d'anima”

Daniele Mutino - fisarmonica e voce narrante

Concerto narrativo sul tema del nomadismo come radice spirituale dell’essere umano. Musiche originali oltre che di Johann Sebastian Bach, Aleksandr Borodin, Matteo

Salvatore, Astor Piazzolla, Yan Tiersen.



Venerdì 9 settembre

h. 21 – Daniela Calò legge brani selezionati da: Alice in Wonderland, di Lewis Carroll

h.22 – Cinetic Trio

Marco Turriziani, chitarra, voce, Salvatore Zambataro, fisarmonica, clarinetto, Mauro DeVita, fagotto

Il progetto musicale Cinetic Trio, nasce dal desiderio di portare dal vivo la musica composta da Marco Turriziani, fino a quel momento scritta e utilizzata unicamente per spettacoli teatrali, animazioni e cortometraggi. Un repertorio di brani strumentali e di canzoni che hanno un sapore evocativo, sognante, cinematografico.

In scaletta anche estratti di pregio dalle due uscite discografiche di Turriziani: “Bastava che ci capissimo io e i miei” (Interbeat/Storie di note, 2005) e “Straniero” (Egea, 2012).



Venerdì 16 settembre

h. 21 – Daniela Calò legge brani selezionati dai: “Questa terra è la mia terra” di Woody Guthrie

h. 22 – Costanza Alegiani: Folkways

Costanza Alegiani, voce, musiche, testi Marcello Allulli, sax tenore, live effects Riccardo Gola, contrabbasso, live effects

Si chiama Folkways il nuovo progetto di Costanza Alegiani, cantante e compositrice italiana, attiva principalmente nell’ambito della musica jazz contemporanea e della musica d’autore indipendente, realizzato insieme al sassofonista Marcello Allulli e al bassista Riccardo Gola. Uscito a giugno 2021 per la Parco della Musica Records e primo album dell’omonimo trio, Folkways trae la sua ispirazione musicale e poetica dal mondo del folk americano e dai suoi personaggi, immaginari e reali: un progetto di canzoni identitarie, sul folk che diventa mito e un manifesto di appartenenza a una tradizione epica, radicata in un'America senza più luogo.



Venerdì 23 settembre

h. 21 – Daniela Calò legge: “La terra del blues”di Alan Lomax

h. 21.30 – Marco Pandolfi

h. 22.45 – Marco Pandolfi con Poor Bob & Big Lucho

Marco Pandolfi, voce, armonica, chitarra

Pur essendo uno degli armonicisti blues italiani più richiesti, da diversi anni si esibisce soprattutto suonando chitarra e armonica insieme.

È stato invitato a suonare in importanti festival in Europa e negli Stati Uniti, dove ha anche avuto l’occasione di registrare in Pennsylvania, Mississippi, Texas, California e Arizona. Marco Pandolfi ha all’attivo nove dischi a suo nome e numerose partecipazioni in raccolte e incisioni di colleghi italiani e stranieri.

Il suo ultimo CD, uscito per l’etichetta svizzera EPOPS nell’ottobre 2021, si intitola NO EXPECTATION. I brani, che spaziano dal blues tradizionale alle ballads, portano tutti la firma di Marco Pandolfi. Negli ultimi album, infatti, Marco ha preferito proporre pezzi originali fondendo le atmosfere tipiche del song-writing al blues tradizionale delle sue prime uscite discografiche.



Venerdì 30 settembre

h. 21 Ivan Talarico, La moltiplicazione degli occhi

Ivan Talarico ha un’importante miopia e un non trascurabile astigmatismo. Forse per questo la realtà è per lui una delle forme più affascinanti dell’immaginazione. Scrive racconti e canzoni usando quasi esclusivamente i suoi occhi e un paio di occhiali. Ma in questa serata di letture e canzoni userà anche gli occhi degli altri, di Borges, Jannacci, Battiato, Celati, Carella, Manganelli, Buzzati, sperando non ne siano gelosi. Tanti occhi per cercare di vedere oltre e lasciare intatto il mistero che ci accompagna. Venite pure a occhi chiusi e a pieni polmoni.



Piccolo Festival Delle Dieci Notti

Ingresso libero e gratuito



Info: 3409419288