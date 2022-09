Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa - nel cuore del Parco dei Castelli Romani - nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 9 settembre (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Piccoli ma importantissimi: i corpi minori del sistema solare” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia.



Ad aprire l'evento sarà la conferenza divulgativa sui corpi minori del Sistema Solare a cura divulgatore e ricercatore dell’ATA Maurizio Scardella. “In occasione dell’evento del 9 settembre al Parco astronomico, prenderemo in considerazione natura, genesi e pericolosità di asteroidi e comete e analizzeremo in dettaglio le ultime scoperte in campo astronomico riguardanti questi corpi celesti, con un occhio alle missioni spaziali dedicate allo studio dei corpi minori del Sistema Solare”, spiega Maurizio Scardella.



La conferenza sarà abbinata all'osservazione delle meraviglie del cielo al telescopio principale del Parco astronomico con gli esperti dell'Associazione e alla visita guidata alle sale espositive, al giardino e alla cupola astronomica, che ospita la strumentazione di ricerca.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA