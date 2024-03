“Piccoli Crimini Coniugali” al Teatro Petrolini

Gilles e Lisa da ormai quindici anni si trovano a vivere un ménage familiare apparentemente tranquillo. Lui, scrittore di gialli, in realtà non è un grande sostenitore della vita di coppia. Lei, moglie fedele, è invece molto innamorata e timorosa di perdere il marito, magari sedotto da una donna più giovane. Gilles è vittima di un misterioso incidente. Ritorna a casa dall’ospedale con la moglie Lisa, senza ricordare più nulla della sua vita passata, che cerca di ricostruire grazie a quello che la moglie gli racconta. Ma se Lisa mentisse? Lui è proprio così come lei lo descrive? E lei è veramente sua moglie? Se all’inizio il passato sembra ricomporsi senza troppe difficoltà, gradualmente, attraverso un dialogo serratissimo e continui colpi di scena si fanno strada verità più scomode.



“Piccoli Crimini Coniugali” è un rebus sull’amore dove le risposte spesso stanno tra le righe, nei corpi, nei respiri, negli sguardi, più che nelle parole inevitabilmente ambigue e inadeguate.



di: Eric-Emmanuell Schmitt

?con: Daniela Benvenuti, Massimo Mangia

regia: Marco Fiorini



DATE E ORARI :

Lunedì 18 marzo ore 21

Martedì 19 marzo ore 21

Mercoledì 20 marzo ore 21



Teatro Petrolini

Via Rubattino, 5 (Roma - zona Testaccio)





