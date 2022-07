Un Trio d’eccezione porta nell’Arena di Salagnini, un concerto raffinato e di grande suggestione disteso come coltre leggera sulla tradizione musicale del più grande laboratorio artistico, il Mediterraneo.

Giovanni Palombo, Pasquale Laino e Benny Penazzi, sfogliano gli appunti raccolti nel loro incessante viaggiare tra luoghi, popoli, ritualità e storie, cogliendone appieno i tratti significativi e trasformandoli in melodie per condividendole in ogni modo e momento nel corso del loro girovagare artistico. Musiche che trascendono la mera dimensione fisica per andare oltre, musiche che sembrano profumare , avere sapore ma soprattutto capaci di evocare, così intensamente da trasformarsi in pure visioni.

Gli artisti, bravi, generosi, perfetti, fanno parte a pieno titolo dell’eccellenza musicale italiana; bravura, estro e professionalità declinate ad ogni loro performance, qualunque sia la condizione qualunque sia il repertorio scelto. In questo concerto viaggeranno con dolcezza tra le perle consuete che sanno ammaliare, ma strada facendo si congiungeranno all’arte musicale di Mikis Theodorakis con una “Piccola suite Ellenika, a lui dedicata per ricordarne l’immenso lascito umano ed artistico. Ascoltare brani come Ellenikà, Melteni, Serifos sarà come planare dolcemente su quei luoghi infiniti, brani arrangiati con grande maestria da Giovanni Palombo, che ci regalerà anche una rivisitazione di Epitaffion n°3 ed Old streets , indimenticato soundtrack del film Serpico, sempre del “grade greco”. Brani ed esecuzioni che hanno fatto anche la storia di Camera Ensemble, a testimoniare la complessità della loro musica mentre gli strumenti aprono comunicazioni emotive immediate e traspaiono i percorsi umani ed artistici attraverso cui hanno sedimentato abilità, stile ed affermazione. Non potrà essere una sera qualunque quando verranno a presentarci in elegante confezione questo gioiello dell’arte raffinata del Jazz mediterraneo

Giovanni Palombo, solista di chitarra e leader di diversi progetti musicali, è apprezzato per le sue composizioni, che coniugano in modo originale jazz e world music, ribadendo la vocazione tutta italiana verso la melodia e la cantabilità. Si forma nel celebre Folk Studio di Roma, leader di “Albacustica” (quartetto acustico) e “Uno Duo” (duo chitarra-voce). Successivamente si dedica maggiormente a contesti solo strumentali, guidando vari gruppi, come “Zen Bel Jazz”, “Rosa dei Venti”, “Giovanni Palombo Acoustic Trio” e il più recente “Camera Ensemble”.

Ha pubblicato a suo nome numerosi Cd, e incide per la etichetta discografica Acoustic Music Records (Germania).

Alcune sue musiche sono state scelte per il film “L’Orizzonte degli Eventi” (Fandango, Festival Di Cannes 2005, Regia di Daniele Vicari), oltre che per numerosi documentari televisivi di Geo&Geo, Kilimangiaro e Nati Liberi. Ha suonato tra gli altri con: Stefan Grossman, Peter Finger, Michael Manring, Jim Kelly, Gabriele Mirabassi, Marcello Sirignano, Maurizio Brunod, Franco Morone, Luis Borda, Ettore Fioravanti, Rosario Jermano, Bill Solley, Claus Boesser-Ferrari, Michel Haumont, Sandor Szabo, Veronique Gillet, Armando Corsi, Gionni Di Clemente, Clea Cotroneo, Gabriele Coen,

Benny Penazzi è violoncellista della orchestra di S.Cecilia. Oltre alla musica classica si distingue per portare il violoncello in ambiti diversi, come il jazz e la musica etnica. Ha collaborato con nomi prestigiosi del jazz internazionale.

Pasquale Laino diploma al conservatorio di Perugia nel 1991 e nel 1993 fonda con Mario Raja, Pietro Tonolo e Rossano Emili il quartetto di sassofoni ARUNDO DONAX con cui incide tre dischi e svolge attività concertistica. E’ membro fondatore del gruppo KLEZROYM dal 1996 con cui incide cinque dischi e svolge attività concertistica in tutta Europa. Dal 2004 al 2009 è docente presso il Conservatorio di musica di Perugia nell’ambito del II livello di istruzione superiore in “laboratorio di improvvisazione e composizione per strumenti a fiato”. Collaborazioni: Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, teatro dell’ Opera di Roma, Franco Piersanti, Paolo Buonvino, Carlo Cecchi, Paolo Rossi, Egisto Marcucci, Angela Pagano, Ulderico Pesce, Mango, Matia bazar, Carmen Consoli, Ascanio Celestini, Marco Presta e Antonello Dose, Massimo Venturiello, Tosca, Aurelio Gatti, Alessandro Mannarino.