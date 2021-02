Piazza Navona e i suoi sotterranei, passeggiata nelle bellezze di Roma

Artefacto, venerdì 26 febbraio porta alla scoperta di piazza Navona e dei suoi sotterranei. L'associazione guiderà i visitatori alla scoperta del monumentale edificio conservato sotto i palazzi di Piazza Navona, dove verranno raccontati aneddoti e leggende legate alle vicende delle meravigliose opere che fanno della piazza, il gioiello di Roma.

Si ricorda che per rispettare le indicazioni previste dall'Ordinanza della Regione Lazio si faranno gruppi di ridotte dimensioni con utilizzo dei radioauricolari per ascoltare la guida e mantenere la distanza minima di 1 metro.

Tutti i dettagli sulla visita

26 FEBBRAIO venerdì ore 19.00

CICLO "ROMA SOTTERRANEA": PIAZZA NAVONA E I SUOI SOTTERRANEI (STADIO DI DOMIZIANO)

Dove: Via di Tor Sanguigna 3.

Contributo di partecipazione: € 10 a persona (€ 8,50 per minori di 26 anni – Gratis sotto i 12 anni). € 8,50 per i possessori della tessera Bibliocard in corso di validità.

Biglietto d'ingresso ridotto speciale: € 4,50

NB: E' previsto il noleggio di radioauricolari al costo di € 1,50 a persona.

Durata: 1 ora e 45 minuti circa.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alle visite è obbligatorio inviare una e-mail a info@artefactoroma.it e attendere la conferma. Vi preghiamo di indicare la data prescelta, il numero di partecipanti e i nominativi, lasciando un recapito di cellulare. In caso di annullamento dell’evento saranno contattati solo coloro che si sono prenotati. Artefacto è un’associazione culturale; per partecipare alle attività occorre iscriversi all’associazione (l’iscrizione è gratuita e ha durata annuale).

