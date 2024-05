Piazza di Siena 2024 a Villa Borghese

Dal 22 al 26 maggio a Villa Borghese si terrà la 91esima edizione di Piazza di Siena. Il pubblico potrà assistere in maniera totalmente gratuita alla manifestazione ippica che si svolgerà tra piazza di Siena, appunto e il campo del Galoppatoio.

Le gare avranno inizio da giovedì 23 maggio, ma già mercoledì 22 sarà una giornata intensa, non solo a Villa Borghese. Alle 14 al Galoppatoio ci sarà l’abituale “horse inspection” dei cavalli partecipanti allo CSIO. Alle ore 16.30, in pieno centro con conclusione a Via dei Condotti, si terrà l’ormai tradizionale sfilata a cavallo dei giocatori che da giovedì 23 a sabato 25 disputeranno il torneo romano di Italia Polo Challenge (previste due partite ogni sera, a partire dalle ore 20.30). Infine alle ore 19 a Piazza di Siena è in programma il concerto “Opera Italiana is in the air”, diretto dal Maestro Alvise Casellati e organizzato da Intesa Sanpaolo, l’evento sarà gratuito per il pubblico nella aree verdi e sui gradoni circostanti il campo gara.

Piazza di Siena, i protagonisti

Quasi 600 cavalli saranno impegnati a Villa Borghese in occasione del 91º CSIO di Roma – Master d’Inzeo (22-26 maggio), oltre 200 dei quali nelle gare internazionali suddivise tra l’ovale verde di Piazza di Siena e il campo del Galoppatoio, e gli altri destinati alle competizioni nazionali.

Nello CSIO sono sempre 82 gli iscritti (20 amazzoni e 62 cavalieri), in rappresentanza di 17 nazioni. Da registrare solo qualche avvicendamento tra gli stranieri, con Emeric George per la Francia al posto di François Xavier Boudant, Michael Duffy per l’Irlanda anziché Eoin McMahon, e infine Petronella Andersson per la Svezia al posto di Jens Fredricson.

La lista è capeggiata da quattro Top 10: il britannico Ben Maher (n. 2 del ranking FEI), oro olimpico individuale a Tokyo 2021, a squadre oro olimpico a Londra 2012 e oro europeo a Herning 2013; gli svizzeri Steve Guerdat (n. 3), nell’individuale oro olimpico a Londra 2012 e oro europeo a Milano 2023, bronzo mondiale individuale a Tryon 2018, e Martin Fuchs (n. 5), nell’individuale oro europeo a Rotterdam 2019 e argento mondiale a Tryon 2018; l’austriaco Max Kuhner (n. 7), bronzo europeo a squadre a Milano 2023. Emanuele Gaudiano (n. 25) e Lorenzo De Luca (n. 55) sono invece gli italiani con la posizione più alta in classifica.

Tra gli iscritti la più giovane è l’Under 21 toscana Martina Simoni, non ancora 21enne azzurra (è nata il 10 novembre 2003). Anche Elisa Chimirri, altra young rider italiana, e l’emiratino Omar Abdul Aziz Al Marzooqi sono nati nel 2003, rispettivamente il 9 giugno e il 28 marzo. Il partecipante più anziano è invece lo svedese Rolf Göran Bengtsson, quasi 62enne (è nato il 26 giugno 1962).

Foto dal sito www.piazzadisiena.it. (Nella foto d'archivio Steve-Guerdat e Venard de Cerisy in gara a Piazza di Siena - ph. Rolex/Peggy Schroeder)