Arriva la VI edizione di “Pianta un peperoncino sul balcone”, la manifestazione, organizzata da Ipse Dixit, la delegazione romana dell’Accademia italiana del peperoncino, che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del peperoncino in diversi ambiti e la sua coltivazione in modo sempre più diffuso.



A Roma il 13 aprile, presso il Vivaio Garden Tre Fontane in via Laurentina, 90, due appuntamenti in programma, la mattina alle ore 11,30 e il pomeriggio alle ore 15,30, si parlerà del peperoncino in cucina, delle tecniche di conservazione e della diffusione del peperoncino come pianta ornamentale.



Interverranno Antonio Bartalotta, presidente di Ipse Dixit, Arturo Rencricca, Campione italiano dei mangiatori di peperoncino, imbattuto per ben 5 edizioni e Campione europeo, la vicepresidente Daniela Piron, i consiglieri Enrico Bertucci e Marina Longo.



Il Campione Arturo Rencricca dedicherà un focus all’anatomia del peperoncino e sulle varietà maggiormente diffuse e conosciute.



I partecipanti potranno interagire e raccontare le proprie esperienze legate al mondo del peperoncino.



In occasione di “Pianta un peperoncino sul balcone” degustazione esclusiva dell’Amaro del Capo Red Hot Edition, partner speciale degli appuntamenti di Ipse Dixit e dell’Accademia italiana del peperoncino.



“Ormai il Vivaio Garden Tre Fontane sta diventando sempre più il punto di riferimento per gli appassionati del mondo piccante a Roma, - ha affermato Antonio Bartalotta, presidente di Ipse Dixit – la collaborazione, sempre più consolidata, favorisce momenti di studio ed approfondimento in uno spazio ideale per parlare di peperoncino, di terra e di coltivazione. Roberto Camposecco, il titolare del vivaio, è un appassionato e conoscitore del peperoncino e si adopera per avere a disposizione sempre più varietà.

Il prossimo 13 aprile sarà la VI edizione di “Pianta un peperoncino sul balcone”, nel corso dell’evento i partecipanti riceveranno i semi del “Diavolicchio Diamante” una varietà eccezionale ideata e particolarmente apprezzata dal Prof. Enzo Monaco, presidente dell’Accademia italiana del peperoncino che da oltre 30 anni dirige con sapienza e dedizione l’Accademia e rappresenta un modello per tutte le delegazioni italiane ed estere. Ipse Dixit, si ispira totalmente alle linee guida dell’Accademia e ne condivide gli obiettivi favorendo, attraverso gli eventi, conoscenza e divulgazione. Ricordo che dall’11 al 15 settembre 2024, a Diamante, si svolgerà la XXXII edizione del Peperoncino Festival di Diamante. L’appuntamento con “HOTtobre piccante”, il Peperoncino Festival di Roma, giunto alla VI edizione, sarà nei giorni 4,5 e 6 ottobre”.





Vi aspettiamo numerosi, ingresso gratuito e sorprese per i presenti!



Si raccomanda la prenotazione tramite mail: accademiapeperoncino.roma@gmail.com o telefono WhatsApp al n. 3292161098