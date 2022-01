"Piano solo", Enrico Zanisi alla Casa del Jazz

Venerdì 4 febbraio alla Casa del Jazz si esibisce Enrico Zanisi in Piano Solo.

Fin dall’uscita di Piano Tales (Cam Jazz 2016), il suo primo album in piano solo, Enrico Zanisi ha cercato di sviluppare l’idea originaria alla base di questa particolare, intima e personale formula di concerto: un contenitore di possibilità, di storie musicali che possono prendere ogni volta forme diverse, elaborate a partire da un materiale sonoro in continua evoluzione. Brani originali, standard e improvvisazioni libere possono coesistere all’interno di un evento che, all’insegna dell’estemporaneità, vuole mirare ad una sua propria organicità, ad una narrazione musicale che fa del contenuto espressivo la sua propria struttura.

Enrico Zanisi si è diplomato in pianoforte con lode presso il Conservatorio de L’Aquila sotto la guida del M° Valter Fischetti e ha conseguito la laurea di secondo livello in jazz con lode presso il Conservatorio di Frosinone. In qualità di pianista classico si è aggiudicato un primo premio in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali e come pianista jazz ha vinto il primo premio-borsa di studio al “Premio Nazionale di composizione-esecuzione pianistica in ambito jazz Franco Russo”, si è aggiudicato il Primo Premio e il “Premio del Pubblico” al Concorso Nazionale per nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, ha vinto la terza edizione del “Vittoria Rotary Jazz Award”. Ha inciso il suo primo album in trio nel 2009 con Pietro Ciancaglini e Ettore Fioravanti Quasi Troppo Serio, prodotto da Nuccia e distribuito da Egea. Nel 2011 ha costituito un nuovo trio a suo nome con Alessandro Paternesi alla batteria e Joe Rehmer al contrabbasso, scrivendo e arrangiando per questa formazione brani originali. Con questo trio ha registrato due dischi, entrambi pubblicati dalla Cam Jazz: Life Variations ad ottobre 2012 e Keywords a gennaio 2014. Nel 2012 ha vinto il premio Top Jazz come Miglior Giovane Talento, indetto dalla rivista Musica Jazz. Nel 2013 il festival “Vita Vita” di Civitanova Marche lo ha premiato come giovane talento italiano. Nel 2014 ha ricevuto il Premio SIAE per la Creatività. Nel 2015 è uscito per la Cam Jazz Right Now, disco in duo con il sassofonista Mattia Cigalini. A febbraio 2016 la Cam Jazz rilascia il suo primo album in piano solo, Piano Tales e nell’aprile 2018 pubblica un nuovo lavoro per pianoforte, quartetto d’archi, clarinetto, percussioni ed elettronica dal titolo Blend Pages. Nel 2019 è stato pubblicato, sempre per la Cam Jazz, Chamber Songs, un album in duo con Gabriele Mirabassi. Ha avuto il piacere di suonare con: Sheila Jordan, David Liebman, Andy Sheppard, Sarah Jane Morris, Logan Richardson, Enrico Pieranunzi, Stefano Di Battista, Javier Girotto, Dedè Ceccarelli, Rita Marcotulli, Giovanni Tommaso, Francesco Cafiso, Ares Tavolazzi, Ada Montellanico, Fabrizio Bosso, Maria Pia De Vito, Fabrizio Sferra, Roberto Gatto, Paolo Fresu, Anthony Pinciotti, Roberta Gambarini, Enzo Pietropaoli, Paolino Dalla Porta, Dario Deidda, Gabriele Mirabassi, Rosario Bonaccorso, Flavio Boltro, Giovanni Falzone et al. Si è esibito in alcuni dei più importanti festival Italiani tra cui Villa Celimontana Jazz Festival, Casa del Jazz, Auditorium Parco della Musica, Umbria Jazz Winter e Umbria Jazz, European Jazz Expo, Time in Jazz, Musica sulle Bocche, Piacenza Jazz Festival, Bergamo Jazz Festival, Trieste Loves Jazz, Garda Jazz Festival, Vicenza Jazz, Verona Jazz Winter, Festival MITO, Piano City, Percfest, Crossroads, Festival Mundus, Roccella Jonica Jazz Festival, Ischia Jazz e molti altri. All’estero ha suonato al 12 Points Festival di Dublino, al Tabarka Jazz Festival in Tunisia, al Tanjazz di Tangeri, all’Edinburgh Jazz& Blues Festival, all’Islay Jazz Festival in Scozia, al Jamboree Jazz Festival di Varsavia,in Israele (Tel Aviv e Gerusalemme), in Zimbabwe al Festival “Musica 2014” di Harare, in India (New Delhi International Jazz Festival e Indian Cultural Centre, al Blue Frog di Mumbai, Pune Music Society, KM Conservatory in Chennai, Kolkata Jazz Festival), all’Heineken Jazz Festival di Portorico, in Messico (Pachuca: Auditorio del Instituto de Artes-Universitad Autonoma del Estado de Hidalgo), in Brasile (al Club do Choro di Brasilia, al Teatro Guaira di Curitiba, al Grande Teatro do Palacio das Artes di Belo Horizonte, Porto Alegre), in Thailandia al Thailand International Jazz Conference di Bangkok, in Corea, in Cina, in Serbia (Belgrade Jazz Festival, Pancevo Jazz Festival), al Garana Jazz Festival in Romania, in Albania, in Germania, Austria, Svizzera, Croazia e presso gli Istituti Italiani di Cultura di Strasburgo, Londra, Lisbona, Città del Messico, Yangon (Birmania) e Jakarta (Indonesia).