Il pianista Enrico Zanisi in concerto alla Cittadella della Musica di Civitavecchia

Promu in collaborazione con ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio e il Comune di Civitavecchia presenta il "Civitavecchia Spring Music Festival", una rassegna di quattro grandi concerti di musica classica e jazz che si terranno dal 18 marzo al 6 aprile alla Cittadella della Musica di Civitavecchia.



Dopo il "Concerto Tributo ad Ezio Bosso" del TTR_Piano Trio del 18 marzo, si torna in scena il 25 marzo con il concerto del talentuoso pianista Enrico Zanisi, che guiderà il pubblico in un viaggio che partirà dal jazz fino ad arrivare alle sperimentazioni di musica elettronica.



Enrico Zanisi è uno dei pianisti jazz italiani più giovani riconosciuti a livello internazionale. In qualità di pianista classico si è aggiudicato il primo premio in numerosi concorsi nazionali e internazionali e come pianista jazz ha vinto il primo premio-borsa di studio al “Premio Nazionale di composizione-esecuzione pianistica in ambito jazz Franco Russo”, si è aggiudicato il Primo Premio e il “Premio del Pubblico” al Concorso Nazionale per nuovi talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, ha vinto la terza edizione del “Vittoria Rotary Jazz Award”. Ha inciso il suo primo album in trio nel 2009 con Pietro Ciancaglini e Ettore Fioravanti” Quasi Troppo Serio”,

prodotto da Nuccia e distribuito da Egea.



I concerti del "Civitavecchia Spring Music Festival" alla Cittadella della Musica:



18 marzo: Concerto Tributo ad Ezio Bosso con TTR_Piano Trio

25 marzo: Enrico Zanisi, piano solo ed elettronica

1 aprile: Gabriele Geminiani (violoncello), Monaldo Braconi (pianoforte) con musiche di Prokofiev e Shostakovich.

6 aprile: Roberto Gatto ImperfecTrio



E' possibile acquistare i biglietti online su Ticketone oppure alla biglietteria del Teatro Traiano:

Corso Centocelle 1 – Civitavecchia

Aperta anche nei giorni di spettacolo negli orari: 9 – 13 / 15 – 17

Botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Tel. 0766370011

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, dopo direttamente presso la Cittadella della Musica.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero: 0766/679621