Phonema Gospel Singers al Village Celimontana

Con i Phonema Gospel Singers si entra nel magico mondo del gospel. È un gospel profondo e autentico, che vuole arrivare dritto al cuore di chi ascolta per trasmettere un messaggio di gioia, pace e speranza. È un coro senza barriere, formato da artisti legati da sentimenti comuni che vibrano su accordi diversi, fino a formare un insieme potente ed emozionante.

Un coro che nasce nel 1996 sotto la direzione di Antonella Cilenti ed in breve tempo raccoglie molti consensi a Roma e nel resto d’Italia, moltiplicando le sue esibizioni fino a diventare il punto di riferimento per il genere Gospel.

Il repertorio, oltre a canti gospel tradizionali e contemporanei, si arricchisce di contaminazioni provenienti dal soul e dal pop.

I Phonema Gospel Singers sono stati protagonisti di emozionanti performance in alcune tra le più importanti chiese e basiliche di Roma. Tra le ultime partecipazioni: RAI 1 – Uno Mattina; RAI Radio 2 - Il Ruggito del Coniglio; TV2000; quarantesimo compleanno di Francesco Totti. In questa lunga carriera fatta di televisione, radio e teatro, si sono avvicendati nel coro numerosi artisti di spicco che, pur non facendone più parte, continuano ad essere comunque legati alla sua produzione artistica.

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO