At. this moment, la mostra di Phanos Kyriacou al Macro

Tra le nuove mostre, giovedì 15 ottobre, inaugura al Macro "at. this moment", prima personale di Phanos Kyriacou in Italia. L'artista cipriota ha creato un'installazione di sculture pensata per il museo composta da una serie di nuovi lavori, una comunità di opere che darà modo al visitatore di esplorare le relazioni tra condizioni e stati della materia che caratterizzano il suo lavoro.

Il 15 ottobre prevista un'apertura speciale, dalle 17 alle 22, con ingresso gratuito (e prenotazione obbligatoria) e talk alle 18,30 (anche questo con prenotazione su booking@museomacro.it).

La mostra

La mostra fa parte di SUPPLEMENTO, una serie di progetti, espositivi e non, che offrono libere digressioni rispetto ai formati di Museo per l’Immaginazione Preventiva, la cui programmazione partirà a dicembre. SUPPLEMENTO continuerà ad accompagnarla in parallelo, con commissioni speciali e collaborazioni, sia all’interno che al di fuori del museo, esprimendo la sua identità tentacolare.

Il progetto espositivo di Phanos Kyriacou è pensato per gli spazi aperti del cortile centrale del MACRO dove l’artista presenta un nuovo gruppo di lavori. Dal 15 ottobre al 15 novembre, una comunità di diverse opere concepite come un’unica grande installazione darà modo al visitatore di esplorare le relazioni tra condizioni e stati della materia che caratterizzano il lavoro di Kyriacou.

Il titolo at. this moment mette in evidenza i significati della preposizione “at” che in inglese si può riferire al momento in cui si verifica un evento, a quello che stiamo guardando e a uno specifico stato o condizione.

"L’installazione è composta da elementi scultorei di vari materiali, modellati e disposti in modo da poggiarsi, supportarsi e interagire tra loro", spiega l'artista. "Un ambiente poliedrico e in transizione che funge da display per potenziali espansioni, alterazioni funzionali, migrazioni fisiche e concettuali: è la rappresentazione di una micro società di oggetti capaci di favorire la crescita e il cambiamento".

Foto di copertina: Phanos Kyriacou. Element, dal sito www.museomacro.it