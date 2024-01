Peter Pan, spettacolo per bambini al Teatro Tor Bella Monaca

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 21 gennaio alle 17, per teatro ragazzi, la compagnia Nogu Teatro porta in scena lo spettacolo Peter Pan, con Chiara Acaccia, Agnese Lorenzini, Ilaria Manocchio e Fabio Versaci.

Sembra che Peter e i bambini sperduti abbiano proprio bisogno di una mamma. Non diventare grandi può essere divertente, ma come si fa quando nessuno sa cucinare o leggere?

Riuscirà Wendy ad occuparsi di tutti e di tutto? E Capitan Uncino come accoglierà i nuovi arrivati sull’Isola Che Non C’è? Passando per rapimenti e schermaglie, litigi e avvelenamenti, si arriverà allo scontro finale. Chi avrà la meglio?