Pet Shop Boys a Roma Summer Fest 2023

I Pet Shop Boys arrivano il 13 giugno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in occasione del Roma Summer Fest 2023 con l'unica data italiana del Dreamworld: The Greatest Hits Live, il loro primo greatest hits tour che ha ricevuto recensioni entusiastiche per gli spettacoli nel Regno Unito e in tutta Europa.

Le nuove date del tour 2023 prenderanno il via proprio con lo show romano, prima di toccare città di tutto il continente tra cui Dublino, Parigi, Helsinki e Copenaghen, concludendo a Göteborg il 9 luglio 2023.

I Pet Shop Boys, gruppo simbolo del synth pop britannico formato da Neil Tennant e Chris Lowe con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, si sono esibiti la scorsa estate sull’Other Stage del Glastonbury Festival, chiudendo il 50° anniversario dell’evento, sono stati headliner dello Unity Tour in Nord America con i New Order e saranno headliner delle celebrazioni dell’Hogmanay di Edimburgo con uno spettacolo speciale di Dreamworld la notte di Capodanno.

Roma Summer Fest 2023

Ritornano i tour e i concerti delle star internazionali per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della Cavea. Uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, ogni anno alterna sul palco tantissimi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale che tornano nella capitale per una serie di imperdibili concerti.

Tra gli artisti che si esibiranno dal 6 giugno all'8 agosto 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Bob Dylan, Paolo Conte, Pet Shop Boys, Ludovico Einaudi, Beth Hart, Porcupine Tree, The Lumineers, Interpol, James Bay, Aurora, Sigur Rós, Sting, OneRepublic, Jacob Collier, Daniele Silvestri e moltissimi altri.