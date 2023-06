"Permette Signorina", la finale a Parco Appio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si terrà il 5 luglio la finale di Permette Signorina, il contest musicale – organizzato da Lunatika Factory - dedicato alle talentuose cantautrici emergenti. Dopo cinque emozionanti semifinali, l'evento culminante si terrà presso il suggestivo Parco Appio (situato in Via dell'Almone, 105, a Roma), il 5 luglio alle ore 22.

La Finale di Permette Signorina rappresenta il momento clou di un percorso che ha coinvolto numerose e talentuose artiste provenienti da tutto il territorio nazionale. Il 5 luglio a Parco Appio, dieci finaliste si esibiranno sul palco, presentando un brano originale e una cover che eseguiranno con un’altra artista.

Questo contest, giunto alla terza edizione, mette in evidenza la versatilità e l'abilità artistica di ciascuna artista. Le finaliste di questa edizione saranno: Amaranto, Gea, Sonoalaska, Claw, Giulia Milano, Nori, Yassmine Jabrane, Circe, Fabiana Dafne, Amie. La serata sarà arricchita dalle straordinarie performance di due talentuose artiste visive, Amélie Gatti e Semprelucida, che realizzeranno live painting in armonia con la musica e l'energia delle esibizioni sul palco. Inoltre, siamo lieti di annunciare la partecipazione speciale di Avincola.

Le cantautrici saranno valutate da una corposa giuria composta da professionisti del settore musicale. Permette Signorina, ben oltre le sue prime due edizioni come Lunatika Contest, trascende il concetto tradizionale di competizione per trasformarsi in un evento innovativo che valorizza e celebra il talento femminile nel panorama della musica e dell'arte.

Questo evento costituisce un'opportunità unica per scoprire e mettere in luce nuovi talenti, al contempo favorisce un dialogo aperto e inclusivo sul tema dell'interazione e della connessione artistica.