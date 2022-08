Prezzo non disponibile

Dal 4 al 17 agosto al cinema 4 Fontane arriva la rassegna "Perle del Festival del Cinema Spagnolo e Latino-americano", con film in versione originale sottotitolata.

In occasione del 15esimo anniversario del Festival, Exit Media e C+C propongono un percorso di film delle ultime edizioni della manifestazione.

Una rassegna di 14 giorni per scoprire le proposte più interessanti della nuova scena cinematografica spagnola e sudamericana. Venti titoli totalmente diversi tra loro, uniti da un preciso filo rosso, fatto di libertà espressiva al servizio della storia, spaziando dalla commedia al noir, passando per il road movie e il musical. Tra i titoli in programma, gli ultimi due Premi del Pubblico, “70 Binladens” di Koldo Serra e “Intemperie” di Benito Zambrano.

Tutti i film sono presentati in versione originale con i sottotitoli in italiano.

