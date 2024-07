Prezzo non disponibile

Dal 12 luglio torna una nuova edizione di "Perifèria Festival", a Casal Bernocchi, nella periferia sud di Roma. L’evento, si svolgerà per tre weekend consecutivi e precisamente nelle date del 12,13,14, 20, 21, 22, 26, 27 e 28 luglio, con un programma di musica, arte e intrattenimento, tutto ad ingresso gratuito, in via Scartazzini 19.

Il programma di Perifèria

Durante il festival, i partecipanti potranno godere di un’ampia varietà di cibo e bevande, tra cui specialità locali, birra, cocktail, cocomero, pannocchie e dolci. Non mancheranno giostre e bancarelle di artigianato. Di seguito gli eventi principali della manifestazione:

Venerdì 12 luglio: Si apre con SIESTA: La Féria Latina, una serata di autentica musica latinoamericana accompagnata da mojito a 3 euro. Un’opportunità per immergersi nei ritmi e nelle melodie calde dell’America Latina, con strumenti tradizionali e contaminazioni moderne.

Sabato 13 luglio: Tributo ai Pink Floyd con Darksideofthewall, per una notte di suoni psichedelici e atmosfere uniche. I fan della leggendaria band britannica potranno rivivere i capolavori che hanno segnato la storia del rock.

Domenica 14 luglio: Risate assicurate con Alberto Farina di Zelig Lab e Colorado, seguite dall’Italo Disco Karaoke, un mega karaoke con i brani ballabili della musica italiana. Una serata all’insegna del divertimento e della partecipazione attiva del pubblico.

Venerdì 19 luglio: Ancora una volta, Siesta: La Féria Latina con musica e mojito a 3 euro, portando avanti la tradizione delle serate latine del festival.

Sabato 20 luglio: Programmazione in arrivo, con sorprese musicali e artistiche da non perdere.

Domenica 21 luglio: Claudio Sciara di Italia’s Got Talent e Mad Italy porterà il suo cabaret e stand-up comedy sul palco, garantendo una serata di risate e intrattenimento.

Venerdì 26 luglio: Ultima serata di Siesta: La Féria Latina, sempre con mojito a 3 euro, chiudendo in bellezza le serate latine del festival.

Sabato 27 luglio: Rino Gaetano Band con un tributo speciale ai successi del cantautore, accompagnato dal figlio di Rino Gaetano. La serata prosegue con l’Italo Disco Karaoke, offrendo una combinazione perfetta di nostalgia e divertimento.

Domenica 28 luglio: Chiusura spettacolare con Cacao Mental, che porterà ritmi psichedelici e cumbia elettronica. La serata includerà un Fluo Party con vernice e face painting sotto luci UV, per un’esperienza visiva e musicale unica.

Il festival sarà animato dal Resident DJ Ice Dread, garantendo una colonna sonora continua e vibrante. Perifèria Festival rappresenta un’opportunità per scoprire e vivere la vitalità della periferia romana, offrendo una piattaforma per storie, suoni e voci spesso trascurate.