"Performing 4:48", performance teatrale al Teatro Petrolini

"Performing 4:48" è una performance teatrale diretta da Giorgia Filanti, vissuta e interpretata da Serena Borelli(regista e interprete costituiscono ormai un sodalizio artistico consolidato) nella quale attraverso la sperimentazione del gesto e della parola evocatori di immagini, poetiche e potenti suggestioni narrative , si proverà a restituire frammenti della drammaturgia inglese.

Una produzione Ass. Cult. KA.ST Regia Giorgia Filanti, Con Serena Borelli, Elementi coreografici Livia Ghizzoni, luci Sacha Donninelli, Aiutoregia Gabriele Passaro,Foto di scena e progetto grafica locandina Marco Lausi. In questa nuova messa in scena da parte della regia si è sentita la necessità di smettere con le parole e di far parlare il corpo conduttore di emozioni, e di contaminare il femminile con il maschile grazie all'interpretazione del giovane sensibile e carismatico danzatore Antonio Taurino, che approccerà il tema scottante del Body Shaming. Questo fenomeno, sempre esistito, è un ciclone di commenti offensivi, sarcastici e velenosi, su chi si mostra “troppo grasso”, “troppo magro” o semplicemente ha un corpo che non corrisponde ai parametri imposti dalla società.

Una piaga del nuovo millennio che colpisce chiunque. Si pensa che sia proprio del mondo femminile e invece anche gli uomini ne subiscono gli effetti.

Espressione ingl. composta dal s. body (‘corpo’) e dal v. sostantivato shaming (‘il far vergognare qlcu.’).

In scena dal 14 al 16 Maggio presso Teatro Petrolini.