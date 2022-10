PerFormAzione Sociale al Teatro di Mostacciano e allo Spazio Rossellini

Il progetto PerfomAzione Sociale dopo aver incontrato studenti, proposto laboratori e raccontato favole dal mondo prosegue il suo viaggio nel teatro dal 21 al 23 ottobre. L’Officina delle Culture APS, nell’ambito della Biennale MArteLive, presenta allo Spazio Rossellini e al Teatro di Mostacciano ancora tre spettacoli con Viola Graziosi, Ascanio Celestini e Alexandros Memetaj e tre concerti di Errichetta Festival con Archive Valley (Rochlitz, Petretti, Zenini), Stereoteismo Trio (Pascucci, Schiavo, Colucci) ed Errichetta Underground.



Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma Comunità solidali 2020 e in collaborazione con Scuderie MArteLive e MArteSocial.



PerFormAzione Sociale è una rassegna che vuole stimolare la partecipazione attiva della comunità rendendola protagonista delle dinamiche di crescita sociale e culturale del territorio. Il programma di spettacoli proposto, realizzato con la collaborazione del docente e critico teatrale Gianfranco Capitta, raggiunge zone periferiche della Capitale in cui la cultura diviene strumento di crescita, confronto e battaglia all’emarginazione. Ne nasce una rassegna che si concentra sulla società contemporanea che non vuole essere indifferente, che denuncia e che cerca nuovi punti di vista.



Venerdì 21 ottobre il programma prosegue in due teatri, al Teatro di Mostacciano con Albania casa mia di e con Aleksandros Memetaj, con la regia di Giampiero Rappa, che racconta la lacerazione di chi deve abbandonare la propria casa, di un bambino di sei mesi che crescerà in Italia e di un padre, dei sacrifici fatti, dei pericoli corsi per evitare di crescere suo figlio nella miseria di uno Stato che non esiste più.





E allo Spazio Rossellini che venerdì 21 ottobre ospiterà la prima romana di Medea di Luciano Violante interpretata da Viola Graziosi, con la regia di Giuseppe Dipasquale. Un'altra lacerazione importante del nostro contemporaneo dove l’indifferenza ha permesso il diffondersi della criminalità. Nel trentennale della strage di Capaci, il magistrato e già Presidente della Camera dei Deputati, torna ad interrogarsi sul mito attraverso la figura di Medea. Un salto nella contemporaneità che permane nell’alveo di una tragica mitologia e che ha fatto dell’eccidio mafioso, con l’emblema degli emblemi nella perdita di Giovanni Falcone, un atto dove “Il divino e l’umano si intrecciano perdendo i confini e laghi di sangue si scoprono negli sterminati campi di grano”.



Sabato 22 ottobre PerFormAzione Sociale allo Spazio Rossellini incontra Errichetta Festival, la nota manifestazione che da undici edizioni presenta alcuni tra i più straordinari interpreti di diverse tradizioni musicali, dal Mediterraneo ai Balcani, fino ai paesi arabi e agli senza dimenticare le radici italiane con una ricerca attenta alle specificità di ogni tradizione, e nel rispetto profondo dell'identità di ogni artista ospitato. Nella serata sono previsti i concerti di Archive Valley (Petretti, Rochlitz, Zenini) , di Streoteismo Trio (Pascucci – Schiavo – Colucci) e di Errichetta Underground.



Chiude la rassegna domenica 23 ottobre Ascanio Celestini allo Spazio Rossellini con Radio Clandestina Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria, uno spettacolo che parte dal testo di Alessandro Portelli “L’Ordine è già stato eseguito”. Un mito raccontato al rovescio. È la storia degli uomini sepolti da tonnellate di terra in una cava sull’Ardeatina e delle donne che li vanno a cercare, delle mogli che lavorano negli anni ’50 e dei figli e dei nipoti che quella storia ancora la raccontano. L’eccidio delle Fosse Ardeatine è conosciuto da tutti, e in particolare per i romani ha segnato il momento più tragico dell’occupazione nazista.



PerFormAzione Sociale è un format progetto ideato e curato da Giuseppe Casa realizzato quest’anno in collaborazione con Carla Romana Antolini. L’evento è parte dei progetti speciali all’interno del più ampio contesto artistico della Biennale MArteLive, appuntamento biennale multiartistico a carattere internazionale.