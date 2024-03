"Perdersi in Europa senza famiglia”, presentazione del libro nell'edicola abbandonata diventata libreria

Latte Creative trasforma un’edicola abbandonata in una libreria nel cuore di Testaccio.

Si chiama Latte Bookstore ed è uno spazio dedicato all’attivismo che “non potrebbe trovare una casa migliore del piazzale dell'ex Mattatoio, un edificio storico che risale al 1888, vero crocevia di attività sociali e politiche, e punto di incontro per chi crede in un mondo più giusto e sostenibile”, come afferma Salvatore Barbera, fondatore di Latte Creative, un'agenzia di impatto sociale “che crede nella forza della creatività per cambiare il mondo”.

Il piazzale “è infatti dedicato a Dino Frisullo, grandioso attivista che si è battuto fervidamente per i diritti dei Curdi, gli stessi che nel piazzale animano il Centro Culturale Curdo Ararat”.

“Vorremmo che fosse un luogo di conoscenza e ispirazione, aperto a tutti coloro che desiderano informarsi e confrontarsi sui temi sociali. All’interno dell’edicola restaurata potrete trovare un’ampia selezione di libri che esplorano tematiche che ci stanno particolarmente a cuore: fumetti emozionanti, saggi di attualità e libri per bambini su temi come il cambiamento climatico, i diritti LGBTQIA+, i diritti dei migranti e la politica”.

Venerdì 15 Marzo dalle ore 18:30 avrà luogo la presentazione di "Perdersi in Europa senza famiglia”, un libro di Cecilia Ferrara e Angelo Gennaro edito da Altreconomia. A dialogare con le autrici Lucia Ciravolo, project manager Refugees welcome. Modera Veronica Altimari, giornalista RomaToday

Qui il link all'evento Facebook.