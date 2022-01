Percorso sinestetico tra arte visiva e arte olfattiva

Dopo il successo dell’esposizione nel Laboratorio Olfattivo Store di Via Giolitti 5 a Torino, l’arte del fotografo Gianni Oliva, sbarca a Roma nella nostra boutique di Via delle Carrozze 18. Gianni Oliva, le cui foto rappresentano “la verità del momento”, è da scoprire leggendo nel colore inebriante delle sue immagini così come nel bianco e nero metafisico, quasi surreale di un mondo che fluttua nella ricerca perenne di una verità in continua mutazione.

Tre le foto scelte per il nostro percorso sinestetico aperto al pubblico, collegabili a tre fragranze della collezione Laboratorio Olfattivo Eau de Parfum: Décou-Vert, Vanagloria ed ExpLOud. Il rimando tra arte visiva e arte olfattiva è presto fatto, creando un ventaglio di suggestioni che saranno diverse per ciascun fruitore.

Come afferma il nostro direttore creativo, Roberto Drago: "Laboratorio Olfattivo incontra l'arte. Ho sempre pensato a Laboratorio Olfattivo come a un laboratorio creativo, artistico. I legami con le altre forme d'arte sono molteplici e la fotografia, già fonte ispiratrice di Kashnoir, si presta a delle connessioni con il mondo del profumo. Gianni Oliva scruta il mondo attraverso la sua macchina fotografica e io ho scelto 3 foto per abbinarle a tre nostri profumi. Il legame è perfetto, da scoprire...".

Visitabile fino a metà febbraio tutti i giorni, secondo le aperture del Laboratorio Olfattivo Store di Via delle Carrozze 18, Roma