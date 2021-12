Percorsi di Natale all'Orto Avanzato 2nd edition: laboratori integrati al Parco dell'Aniene

Dopo i Percorsi d'Autunno e loro seconda edizione, tornano i laboratori integrati all'aria aperta di Superabile in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus e con la Casa del Parco. Dove? Sempre all'Orto Avanzato, nel Parco dell'Aniene, questa volta per svolgere insieme attività all'insegna del Natale! Quando? Domenica 19 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 13.00.

I Percorsi di Natale rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per creare con l'aiuto della natura dei meravigliosi oggetti natalizi! I laboratori sono integrati per bambini e disabili, con persone esperte e qualificate.

Data la situazione sanitaria il percorso verrà svolto in gruppi formati da 6 bambini ciascuno, che durante il percorso non si incontreranno mai.

Programma

Ore 10:00 Ingresso

Con adeguamento alle norme vigenti si effettuerà la registrazione anagrafica di un membro della famiglia (per eventuale tracciamento), misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani per tutti i partecipanti.

Sottoscrizione ai laboratori e divisione in gruppi

Ore 10.30 Partecipazione a staffetta di laboratori psicomotori, teatrale e creativi a tema Natalizio

Registrazione

É necessario registrare ogni bambino/a al seguente link: https://forms.gle/Dv6U3aPkH8chZea5A

Consigli utili

I laboratori saranno nel parco quindi ci si può sporcare. Si consiglia pertanto di portare:

1) Abbigliamento comodo, meglio se impermeabile data la possibile umidità del terreno.

2) Scarpe che possono sporcarsi.

3) 2 Teli, 1 per far sedere bambini e 1 x genitori.

Per evitare assembramenti i genitori non potranno seguire i bambini nei laboratori, pertanto verrà creato uno spazio apposito dove poter sostare, in gruppi massimo di 6 persone, sempre distanziati e con la mascherina.

Contatti