Percorsi di Natale all'Orto Avanzato nel Parco dell'Aniene

Dopo i Percorsi d'Autunno, tornano i laboratori all'aria aperta di Superabile in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus, sempre all'Orto Avanzato, nel Parco dell'Aniene, questa volta per svolgere insieme attività all'insegna del Natale!

I Percorsi di Natale rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per creare con l'aiuto della natura dei meravigliosi oggetti natalizi!

Data la situazione sanitaria il percorso verrà svolto in gruppi formati da 6 bambini ciascuno, che durante il percorso non si incontreranno mai.

Il percorso costruito sarà il seguente:

Ore 10:00 Ingresso

Con adeguamento alle norme vigenti si effettuerà la registrazione anagrafica di un membro della famiglia (per eventuale tracciamento), misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani per tutti i partecipanti.

Sottoscrizione ai seguenti laboratori:

"Una Lanterna per Babbo Natale"

"Per fare un Albero..."

"Magiche palline"

"Il sentiero segreto del parco"

Presto tutte le informazioni sulle attività dei percorsi.

Consigli utili

Essendo nel parco ci si può sporcare. É consigliato pertanto di portare:

1) Abbigliamento comodo, meglio se impermeabile data la possibile umidità del terreno.

2) Scarpe che possono sporcarsi.

3) 2 Teli, 1 per far sedere bambini e 1 x genitori.



Per evitare assembramenti i genitori non potranno seguire i bambini nei laboratori, pertanto verrà creato uno spazio apposito dove poter sostare, in gruppi massimo di 6 persone, sempre distanziati e con la mascherina.

Contatti