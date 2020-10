Percorsi d'autunno all'Orto avanzato nel Parco dell'Aniene

SuperAbile, in collaborazione con Insieme per l'Aniene Onlus, presenta - domenica 25 ottobre - i Percorsi d'Autunno all'Orto Avanzato, un'iniziativa per grandi e bambini.

I Percorsi d'Autunno rappresentano diversi laboratori educativi ricreativi per scoprire alcuni aspetti dell'ecosistema dell'orto. Data la situazione sanitaria il percorso verrà svolto in gruppi formati da 6 bambini ciascuno, che durante il percorso non si incontreranno mai.

Il percorso

Ore 10:00 Ingresso - Con adeguamento alle norme vigenti si effettuerà la registrazione anagrafica di un membro della famiglia (per eventuale tracciamento), misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani per tutti i partecipanti.

Sottoscrizione ai laboratori.

Inizio percorsi d’autunno

# UN SEME PER L'UMANITÀ: il laboratorio racconta cos'è un semensario, come si fabbrica e utilizza.

# IMPRONTE: pittura con le foglie, verranno realizzati un quadretto personale e degli scaccia pensieri naturali.

# HOTEL DEGLI INSETTI CHE AIUTANO GLI ORTI: si realizzerà con materiali da riciclo una confortevole casetta per ospitare gli insetti che servono agli orti per realizzare al massimo le proprie potenzialità.

Consigli utili:

Stando nel parco ci si può sporcare. Si consiglia dunque di portare:

1) Abbigliamento comodo, meglio se impermeabile data la possibile umidità del terreno.

2) Scarpe che possono sporcarsi.

3) 2 Teli, 1 per far sedere bambini e 1 x genitori.

Per evitare assembramenti i genitori non potranno seguire i bambini nei laboratori, pertanto verrà creato uno spazio apposito dove poter sostare, in gruppi massimo di 6 persone, sempre distanziati e con la mascherina.

Tutte le informazioni disponibili su Facebook a questo link.