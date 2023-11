"Per San Martino ogni mostra diventa Vino" a Blera

"Per San Martino ogni mosto diventa Vino" è l'evento organizzato dalla Pro Loco di Blera (in provincia di Viterbo), da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2023. La festa si svolgerà nelle vie del centro storico, con il "Tendone del rifugiato" in piazza del Papi.

Di seguito il programma dettagliato:

Venerdì 10 novembre 2023

18,00 Cerimonia di apertura, sfilata della banda A. Pagliari di Blera con brindisi”

18,00 Apertura mostra collettiva d’arte “In Vino veritArt” presso Palazzo Lattanzi

18,00 Mostra delle opere di Angelo Savi in Vicolo della Madonna

18,00 Apertura mostra permanente Gianna Cafaro e Eleonora Patricelli presso la saletta del San Nicola

18,00 “Dalla forgiatura al taglio al plasma” – dimostrazione lavorazione ferro battuto ed esposizione dei lavori a cura dei fratelli Pacitti in Vicolo del Pavone

18,00 Pane e dolci biologici preparati nel forno a legna in Vicolo Civitella, 24 (a cura dall’Ass. Tempo Creativo)

18,00 Apertura mercatini di artigianato lungo le vie del centro storico

19,00 Apertura Stand gastronomico “Tendone del Rifugiato” in Piazza dei Papi

19,00 Inizio cene in cantina

20,00 Una Tantum marching band lungo le vie del centro storico

20,00 Serata musicale con “Zeno joss” presso il Tendone del Rifugiato in Piazza dei Papi

22,15 Serata musicale con “Toni Perone” presso il Tendone del Rifugiato in Piazza dei Papi

Sabato 11 novembre 2023

10,00 Apertura mostra collettiva d’arte “In Vino veritArt” presso Palazzo Lattanzi

10,00 Cammino nelle origini di Blera: visita guidata lungo la via Clodia tra ponti, torretta, chiesa rupestre, acropoli, necropoli e tagliate etrusche. Prenotazione obbligatoria. Durata circa 3 ore, difficoltà media, max 5 km, 100 mt di dislivello. A cura di Antico Presente. Per info e prenotazioni: info@anticopresente.it / 339 5718135

10:00 Pane e dolci biologici preparati nel forno a legna in Vicolo Civitella, 24 (a cura dall’Ass. Tempo Creativo)

11,00 Apertura mostra permanente Gianna Cafaro e Eleonora Patricelli presso la saletta del San Nicola

11,00 Apertura mercatini di artigianato lungo le vie del centro storico

11,30 “Dalla forgiatura al taglio al plasma* – dimostrazione lavorazione ferro battuto e esposizione dei lavori a cura dei fratelli Pacitti in Vicolo del Pavone

11,30 Laboratorio di preparazione della farrata di Manfredonia, a cura di Maria Tomiri in Vicolo Civitella, 24 (a cura dal’Ass. Tempo Creativo)

11,30 Degustazione di Olio Novello presso il frantoio “Colli Etruschi”

11,30 Degustazione di Olio Novello presso il frantoio “L’olio di Blera*

12,00 Inizio Pranzi in cantina

12,00 Apertura Stand gastronomico “Tendone del Rifugiato” in Piazza dei Papi

12,00 Intrattenimento musicale con il “Gruppo Varag” presso il Tendone del Rifugiato

15,00 Triathlon de le Mbriacone – giochi popolari in Piazza Santa Maria

15,00 Mostra delle opere di Angelo Savi in Vicolo della Madonna

16,00 Esposizione in Arte e dintorni dell’artista “Bernardino Balzi” in Via Giorgina, 22 – laboratorio di disegno e di lavorazione della creta aperto gratuitamente a tutti

16,00 Laboratorio di cesteria. Trame e orditi a confronto, a cura di Pio Gravina e Antonio di Prisco, con intervento di Mario Morellini. Presso la Sala San Nicola (a cura dall’Ass. Tempo Creativo)

17,00 Apertura mostra collettiva d’arte “In Vino veritArt” presso Palazzo Lattanzi

18,00 Degustazione con Carlo Zucchetti presso la Sala San Nicola

19,00 Inizio cene in cantina

19,30 Serata musicale all’insegna del cantautorato italiano presso il Tendone del Rifugiato

20,00 Lesto Funky street band lungo le vie del centro storico

21,00 Laboratorio di balli tradizionali del sud Italia a cura di Lucia Cervone. Presso la sala San Nicola. (a cura dall’Ass. Tempo Creativo)

21,30 Serata musicale con “88Folli presso il Tendone del Rifugiato

22,00 Spettacolo col fuoco a cura di Fiammetta in Piazza Santa Maria

24,00 Dj Set con i Two Hounds presso il Tendone del Rifugiato

Domenica 12 novembre 2023

10,00 Blera nel Medioevo: visita guidata al centro storico di Blera, alla Cava buia e alla cripta romanica di Santa Maria Assunta – appuntamento Piazza Giovanni XXIII (presso fermata autobus Cotral) – durata 3 ore circa, livello di difficoltà basso. Per info e prenotazioni: 339 4970763

10,00 Apertura mostra collettiva d’arte “In Vino veritArt” presso Palazzo Lattanzi

10,00 Apertura mercatini di artigianato lungo le vie del centro storico

10,00 Spettacolo con i «Balestrieri di Amelia» in Via dei Pozzi

10,00 Pane e dolci biologici preparati nel forno a legna in Vicolo Civitella, 24 (a cura dall’Ass. Tempo Creativo)

10,30 I piaceri della tavola nel mondo antico*. Cibi e bevande sulla tavola degli antenati dalla preistoria all’età romana. Conferenza a cura dell’archeologo prof. Claudio Giardino. Presso la Sala San Nicola. (a cura dall’Ass. Tempo Creativo)

11,00 “Dalla forgiatura al taglio al plasma* – dimostrazione lavorazione ferro battuto ed esposizione dei lavori a cura dei fratelli Pacitti in Vicolo del Pavone

11,00 Mostra delle opere di Angelo Savi in Vicolo della Madonna

11,30 Laboratorio di ceramica pugliese, a cura di Carmine Cipriani, con la partecipazione di Daniela Bianchi Brunilde e Mario Morellini. Presso la Sala San Nicola (a cura dall’Ass Tempo Creativo)

11,30 Degustazione di Olio Novello presso il frantoio “Colli Etruschi”

11,30 Degustazione di Olio Novello presso il frantoio “L’olio di Blera”

11,30 Apertura mostra permanente Gianna Cafaro e Eleonora Patricelli presso la saletta del San Nicola

12,00 Apertura Stand gastronomico “Tendone del rifugiato” in Piazza dei Papi

12,00 Una Tantum Marching Band lungo le vie del centro storico

12,00 Inizio pranzi in cantina

12,30 Intrattenimento musicale con gli “Aroma di Vino” presso il Tendone del Rifugiato

15,00 Sfilata degli Sbandieratori della città di Vetralla lungo le vie del centro storico

16,00 Esposizione in Arte e dintorni dell’artista “Bernardino Balzi” in Via Giorgina, 22 – laboratorio di disegno e di lavorazione della creta aperti gratuitamente a tutti

17,00 Apertura mostra collettiva d’arte “In Vino veritArt” presso Palazzo Lattanzi

18,00 Proiezione del film “Per un pugno di asparagi” presso il Tendone del

Rifugiato

19,00 Inizio Cene in cantina

21,00 Serata musicale al Tendone del Rifugiato con i “Nati per caso”

23,00 Svota bigonze – bicchiere della staia

23,30 Estrazione biglietti della lotteria presso Il Tendone del Rifugiato