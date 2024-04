"Per grazia ricevuta", 1 maggio con Ambrogio Sparagna

"Per grazia ricevuta" è il titolo di nuovo spettacolo che Ambrogio Sparagna ha composto per omaggiare Nino Manfredi, a venti anni dalla sua scomparsa.

Nino Manfredi, nato a Castro dei Volsci in Ciociaria con il suo celebre film "Per grazia ricevuta" (che fu premiato nel 1971 come migliore opera prima al Festival di Cannes) contribuì in maniera determinante a far conoscere al grande pubblico la tradizione del canto popolare dei paesi rurali laziali da cui proveniva. La colonna sonora del lungometraggio, realizzata da Guido e Maurizio De Angelis rievoca infatti le sonorità arcaiche del mondo contadino.

Nell’opera Manfredi ci offre un’affettuosa narrazione del paesaggio sonoro della sua terra impiegando espressioni dialettali e canti processionali, come la celeberrima Viva Sant’Eusebio, costruita utilizzando modi e forme tipiche delle giaculatorie popolari. Eseguito in prima esecuzione assoluta, lo spettacolo "Per grazia ricevuta" offre, per ricordare Manfredi cantante, proporrà anche due esempi di canzoni romane da lui tanto amate come "Tanto pe Cantà" e "Roma nun fa la stupida stasera".

Appuntamento mercoledì 1 maggio, in sala Sinopoli alle 11.