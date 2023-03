Per grazia non ricevuta: mostra personale di Amalia Caratozzolo

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Per Grazia Non Ricevuta, personale dell’artista Amalia Caratozzolo a cura di Marta Di Meglio. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, sabato 1 aprile dalle ore 18.30.



Con lo spirito ironico che contraddistingue i suoi lavori, Amalia Caratozzolo, per la sua personale romana Per Grazia Non Ricevuta, presenta una galleria di inedite interpretazioni di Sante e Madonne. L’artista ci porta ad esplorare un lato della spiritualità femminile attraverso una serie originale di incisioni realizzate a mano su linoleum.



Il tutto si svolge all’interno di uno spazio che ricrea l’idea di una casa d’artista, con un gioco di rimandi continuo tra sacro e profano: un allestimento che evoca il calore e l’intimità di un’ambientazione con arredi e oggetti del mestiere in dialogo con le opere realizzate.



All’interno della mostra Amalia Caratozzolo collabora con l’artista Jesus.t.t nella creazione di un dittico a due mani e con Utol Ceramica per la realizzazione di piccole sculture, combinando tecniche e stili differenti per creare qualcosa di unico.



I visitatori con Per Grazia Non Ricevuta sono invitati ad entrare nel mondo intimo e personale dell’artista, in cui le opere risaltano ed emergono in un’atmosfera che fonde arte e spiritualità.



Durante l’opening e per la durata della mostra sarà possibile partecipare ad una riffa per provare a portarsi a casa un personale ritratto “santificato” realizzato dall’artista. L’estrazione finale avrà luogo il giorno del finissage.



Per Grazia Non Ricevuta, inoltre, uscirà dai confini della galleria: saranno esposte in contemporanea con la mostra altre opere dell’artista Amalia Caratozzolo all’interno del foyer del Teatro Argot Studio (Via Natale del Grande 27).



Amalia Caratozzolo, messinese di nascita, romana di adozione è un’illustratrice e scrittrice. Ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics e il corso di illustrazione all’Istituto Europeo del Design, dove ha insegnato incisione su linoleum. Ha lavorato per Baldini+Castoldi, Castelvecchi Editore, Corriere della Sera, Edizioni Anicia, Elliot Edizioni, Guanda Editore, Istituto Europeo di Design, Il Fatto Quotidiano, La Stampa. Nel 2020 pubblica il libro “Pene d’Amore. Manuale illustrato di sopravvivenza agli ex” edito da Baldini+Castoldi.