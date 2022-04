Per Gianluigi, serata evento dedicata allo scrittore e musicista Gianluigi Torriglia

Il 15 aprile presso “Lettere Caffé” si terrà Per Gianluigi una serata evento dedicata a Gianluigi Torriglia, scrittore e musicista, nato a Genova nel 1963 e scomparso a Roma nel 2019.

L’attrice e cantante Giulia Innocenti proporrà un reading con le più belle poesie, scritti e musica dell’autore, accompagnata dalle immagini video di Michele Mattei.

Un’occasione per ricordare, rivivere e riscoprire un artista dotato di grande sensibilità, sempre alla ricerca di lontane nostalgie, attenuate dall’ironia, e, alla sperimentazione musicale elettroacustica, visionaria e cinematica, ben riflesse nel CD Has come back on Vega (RARA Records).

Torriglia nel 2006 ha pubblicato la raccolta di poesie Il maestro dimenticato, ed. Libroitaliano World. Nel 2007 ha pubblicato il volume di poesie Come per i tuoi occhi, e ha partecipato, con alcune liriche, alla pubblicazione dell’antologia Argomenti, ed. ISMECA. Nello stesso anno ha ricevuto la nomina a Socio Onorario dall’Unione Nazionale Scrittori e Artisti – UIL. Nel 2008, per Libroitaliano World, ha pubblicato il breve romanzo Diario di una puttana santa. Nello stesso anno ha pubblicato l’audiolibro Il bar sotto le stelle, ed. ISMECA, interpretato da Alessandro Maggi. Nel 2010 alcune sue poesie sono state incluse nell’Agenda 2010 le opere e i giorni, pubblicata da Edizioni Libreria Croce. Nel 2012 è uscito Un aeroplano che sapeva volare, la sua ultima raccolta di poesie. Ha partecipato con racconti e poesie alla pubblicazione dell’agenda Scarceranda di Radio Onda Rossa. E’ presente nell’antologia Scrittori in viaggio, ed. gruppocultura.it, con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati.