Pepper and the Jellies presentano "Feminine Echoes" al Village Celimontana

Bessie, Trixie, Helen, Betty… nomi di artiste il cui fascino ispira ancora oggi musicisti di tutto il mondo e la cui eco non si è mai spenta. Proprio FEMININE ECHOES è il titolo scelto da Pepper and The Jellies per presentare sul palco del Village Celimontana un viaggio che parte da song composte nei primi del ‘900 e che non si impone alcun confine.

Non solo blues infatti, ma anche brani che hanno caratterizzato la Swing Era, arrangiamenti legati a periodi più tardi del jazz e inediti scritti dalla leader dei Pepper and The Jellies, la cantante Ilenia Appicciafuoco. Il tutto sarà collegato dalla presenza, in ogni esecuzione, dell'elemento femminile visto sia come energia creatrice che ispiratrice.

Alla base del progetto, il tentativo oggi sempre più urgente, di riscrivere la storia del jazz dal punto di vista delle sue protagoniste, una prospettiva da sempre estremamente rivoluzionaria e all'avanguardia, a dispetto di discriminazioni e difficoltà quotidiane. Grazie a una formazione insolita e a un'energia inesauribile, Pepper and The Jellies trasporteranno il pubblico nel passato grazie a un sound definito a più riprese "originale e unico" intriso sì di passione per il vecchio jazz, ma anche di esperienze vissute nel presente.

INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO

Line-up:

Ilenia Appicciafuoco - voce e washboard

Marco Galiffa - chitarra

Emiliano Macrini - contrabasso

Andrea Galiffa - batteria