Peppe Lanzetta: omaggio a Lenny Bruce con la partecipazione di Raiz

Il grande ritorno di Peppe Lanzetta in teatro rende omaggio a Lenny Bruce, leggendario comico americano, con uno spettacolo unico ed emozionante. "Lenny è stato un pioniere della comicità, un uomo coraggioso che ha lottato per la libertà di espressione. Con questo spettacolo voglio rendere omaggio al suo contributo straordinario al mondo della comicità. Il pubblico avrà l’opportunità di ridere, riflettere ed emozionarsi, afferma Lanzetta che riesce a trasmettere l’importanza di esseri liberi di esprimersi e di sfidare le convenzioni sociali".

Una riedizione nuova e contaminata di un suo spettacolo epico scritto durante le sue performance di Messico Napoletano, Bronx Napoletano e Aspettando L’Havana. Un omaggio alla genialità di Bruce, con passaggi di uno dei suoi libri più letti “Messico Napoletano” con musicisti, amici e ospiti speciali.

Con Lenny Bruce nasce la figura dello stand-up comedian, con lui il monologo satirico e? diventato un genere di spettacolo diffuso e apprezzato in tutto il mondo. Ma prima di essere universalmente celebrato, Bruce ha rappresentato, insieme a Lennon, Dylan e Morrison, uno dei miti della controcultura hip degli anni Sessanta e Settanta. Il suo humour nero si opponeva a ogni forma di ipocrisia e intolleranza e si ispirava ai valori e alla cultura delle minoranze. Predicatore blasfemo e profeta sacrilego. Il confronto tra Secondigliano e New York sara? lo spunto per Lenny, di Peppe Lanzetta, omaggio a Lenny Bruce in versione poetica inizia negli anni Novanta tra teatro e club. Ad accompagnare l'artista napoletano in questo viaggio le note di due musicisti tra più apprezzati della scena jazz campana, il virtuoso Aldo Vigorito al basso e i fiati di Stefano Giuliano, già direttore della prestigiosa Salerno Jazz Orchestra e di numerosi progetti. Ospite la voce di Raiz, già leader degli Almamegretta.