Pennelli in festa: l’astrattismo colora lo spazio di lavoro

Astrattismo, paesaggi suggestivi e figure femminili dialogano con gli spazi di lavoro. E’ la mostra “Pennelli in festa” che sarà inaugurata l’8 aprile presso il Wire Coworking.

Sette i pittori in esposizione che con le loro opere hanno voluto evocare quel senso di serenità violato in questi tempi difficili, attraverso il linguaggio profondo dell’arte. In mostra i lavori di: Loretta Antognozzi, Ester Bianchini Ciampoli, Marco Bici, Emanuela Grassi, Elisabetta Martinez, Paola Guia Muccioli e Domenico Zaccaria.

Loretta Antognozzi è una pittrice estremamente eclettica, che ha già esposto in prestigiose gallerie e ricevuto ambiti premi. Al Wire presenta le sue ultime opere in cui, dopo le esperienze figurative precedenti, trova espressione attraverso un astrattismo immersivo, vivace e colorato. Le opere eterogenee, nello stile e nella tecnica, di Ester Bianchini Ciampoli delineano l’armonia di un tempo sospeso, quasi metafisico che racconta viaggi interiori. Una luce vibrante, ma silenziosa, avvolge i nudi femminili di Marco Bici, immergendoli in una profonda intimità fisica e psichica, dove la realtà perde il suo senso. Emanuela Grassi, acquarellista e paesaggista, racconta la storia e la città di Roma attraverso scorci originali e affascinanti, che fissano sereni momenti di quiete. I dipinti di Elisabetta Martinez sono ispirati ad antichi e misteriosi miti orientali. I volti ciclopici, permeati di simbolismo, sono accennati tra reticoli e geometrie astratte. L’energia del vento gonfia e sospinge le vele. Spuma e schizzi di colore svelano l’energia buona della natura nei quadri di Paola Guia Muccioli, artista affermata in Italia e all’estero e vincitrice di importanti premi. Fin dagli anni 60, nel suo studio di via dei Coronari, Domenico Zaccaria realizza straordinarie vedute. Con la sua sensibile maestria nella resa luministica e cromatica di questi scorci romani e veneziani è capace di creare luoghi iperrealisti e contemporaneamente quasi metafisici.

La mostra “Pennelli in Festa”, curata in collaborazione da Vito Bianchini Ciampoli e Alessia Dei e organizzata da Arte e Citta a Colori al Wire Coworking Space (via Baccio Baldini, 12 a Roma) sarà visitabile dall’8 aprile al 6 maggio.

Al vernissage dell’8 Aprile (ore 18) gli artisti saranno a disposizione dei visitatori per presentarele loro opere. Ingresso su prenotazione mandando una mail a press@wirecoworking.com. L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 18. Ingresso consentito solo con Green Pass, obbligatorio l’uso mascherina Ffp2 (secondo disposizioni vigenti).