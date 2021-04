Una pedalata in famiglia nella valle della Caffarella. E' l'evento inserito nel Programma Seguilavolpe - GiorniVerdi - Primavera Estate 2021 del Parco Regionale dell'Appia Antica.

Un percorso paesaggistico-naturalistico in bici per scoprire la natura incontaminata della Valle della Caffarella, insieme alla tua famiglia. Un naturalista vi accompagnerà alla scoperta di questa parte del Parco dell'Appia Antica, scoprendone la biodiversità presente.

Le informazioni:



Punto di partenza/arrivo: Centro Servizi Appia Antica, Via Appia Antica, 60

Orario appuntamento: 10,00

Orario di partenza-arrivo: 10,30 - 13,00

Durata: 2,5 ore

Distanza: 6,5 km a/r

Soste: Casale dell'Ex Mulino

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118 e 218 (fermata Appia Antica/Domine Quo vadis)

Parcheggio: Via Appia Antica, 50 o Via Tito Omboni/L.go Galvaligi

Difficoltà: media

Accessibilità: sanpietrino (breve tratto) / sterrato

Lingua: italiano

Partecipanti: massimo 25

Informazioni e chiarimenti: infopointappia@gmail.com - 065135316



Quote di partecipazione:



- ticket nolo bici adulto + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- ticket nolo bici bambino + visita al prezzo di € 15,00 + spese di prevendita

- ticket nolo bici + seggiolino + visita al prezzo di € 23,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici adulto il prezzo per la visita è di € 10,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici adulto il prezzo per la visita è di € 8,00 + spese di prevendita



Quote di partecipazione per i possessori della CAP:



- possessori Carta Amici del Parco il nolo bici adulto + visita al prezzo di € 18,00 + spese di prevendita

- possessori Carta Amici del Parco il nolo bici + seggiolino + visita al prezzo di € 21,00 + spese di prevendita

- per i possessori Carta Amici del Parco per chi viene con la propria bici adulto il prezzo per la visita è di € 8,00 + spese di prevendita



E' NECESSARIO MOSTRARE AD INIZIO VISITA LA CARTA AMICI DEL PARCO IN PROPRIO POSSESSO



NB il seggiolino posteriore regge un max di 20 Kg



Prenotazione obbligatoria: parcoappiaantica.eventbrite.it