Pedalata di luna piena di luglio

Domenica 21 luglio torna la pedalata di luna piena, la pedalata in notturna per godersi la luna piena, gli amici e Roma. Appuntamento alla 20 a piazza del Popolo per partire intorno alle 21. Sarà anche l'occasione per festeggiare 11 anni di Pedalata di luna piena.

Pedalata di luna piena, come partecipare

Alcune regole da rispettare per partecipare alla Pedalata notturna:

Sei un ciclista espert? e bravo? Fai il 'tappo' agli incroci mentre la pedalata passa. E rimani alla fine dalla pedalata (chiamata coda) per proteggere le biciclette dalle macchine

Bambini e i neociclisti vanno in testa, dove la velocità è di 10km/h

Chi vuole andare veloce è pregato di fare il tappo, rimanere in coda e poi raggiungere il gruppo

Appuntamento domenica 21 luglio (raduno alle 20 in piazza del Popolo e partenza alle 21). La pedalata è gratuita e aperta a tutti, basta avere una bici e un minimo d'esperienza a pedali.

