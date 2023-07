Paulito FG a Fiesta 2023

Paulito FG festeggia i suoi 30 anni di carriera e arriva sul palco di Fiesta, in via delle Tre Fontane 24. Si esibirà il 22 luglio.

Ha iniziato la sua carriera cantando con Adalberto Álvarez e Dan Den. Si è poi unito alla band Opus 13, guidata dagli arrangiatori Joaquín Betancourt e Juan Manuel Ceruto. Paulito ha assunto la guida dell'Opus 13 all'inizio degli anni '90 e ha cambiato il nome del gruppo. Nel 1995 Paulito pubblicò Sofocándote, una delle registrazioni più innovative del nuovo genere dance timba.

Questo è stato il primo CD con il suo batterista Yoel Páez, uno dei migliori di Cuba. Paulito (El bueno soy yo) è stato pubblicato nel 1996. Nel 1997 ha pubblicato With a clear conscience, considerato da molti il ??suo capolavoro . One More Time...for Love (2001) è stata una continuazione del periodo più creativo di Paulito. L'album ha segnato la fine della sua collaborazione con Juan Ceruto, con metà delle canzoni arrangiate da Ceruto e l'altra metà dopo la sua partenza. Il personale comprendeva Mauricio Herrera (batteria), Jorge "El Toro" Castillo (congas), Cristóbal Verdecia (basso) e Rolando Luna (piano).