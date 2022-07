Patti Smith, la "sacerdotessa del rock" in concerto a Roma

parterre in piedi: 35 euro; tribuna centrale: 50 euro; tribuna mediana: 45 euro; tribuna laterale: 40 euro; tribuna alta: 35 euro

A Rock in Roma arriva, in concerto, la ‘sacerdotessa del rock’. Patti Smith si esibirà il 27 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

L'artista sarà accompagnata sul palco da Jackson Smith, Tony Shanahan, Seb Rochford. Il concerto che la porterà sul palco del festival vedrà l'artista ripercorrere la sua lunga e prolifica carriera, accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford,.

era icona del rock vivente, Patti Smith nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre.

