Patrizio Maria live all'Acustico club nel quartiere Prati a roma

Il cantautore e chitarrista PATRIZIO MARIA - alla vigilia del suo terzo album, presto in uscita - torna a cantare le sue canzoni, questa volta all'ACUSTICO CLUB nel quartiere Prati a Roma.



Prodotto da Ivan Graziani a soli 15 anni, Patrizio Maria collabora con molti grandi nomi della Musica italiana come Alberto Camerini, Little Tony, Enrico Ciacci, Patty Pravo, Goran Kuzminac, Nico Di Palo, Andrea Rivera e moltissimi altri.

Ha all'attivo due album - INDIA LONDINESE, del 2009 e BANANA CONFUSED del 2012 - prodotti dallo storico fonico della RCA Maurizio Montanesi, oltre 400 live tra festival, radio, tv e tour nazionali ed europei con il suo progetto.

Il suo primo singolo "IO C'HO L'ANSIA" ha venduto 14 mila copie ed è contenuto nel suo primo album.



Prima del concerto, sarà possibile cenare ai tavoli.

Cena + Live 25 euro, oppure dopocena con calice + Live 15 euro.

Cena h 20:30. CONCERTO h 21:30.





La prenotazione è obbligatoria nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid19.

