Paths, prima mostra personale di Gabriele Cigna

Sabato 4 giugno Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Paths, prima personale di Gabriele Cigna in collaborazione con Stelleconfuse a cura di Marta Di Meglio. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di Via dei Salumi 53 a Trastevere, Roma.



La mostra, come suggerito dal titolo, vuole indagare e rappresentare il lavoro nato dall’incontro dei diversi percorsi che hanno portato l’artista a creare il proprio personale e riconoscibile stile. Dalla scena dei graffiti alla fine degli anni novanta, attraverso un percorso accademico con gli studi di disegno industriale, fino alla contaminazione con la calligrafia, Gabriele Cigna fa afferire nelle sue opere numerosi elementi prodotti dall’intreccio di queste esperienze.



Tutto è composizione dinamica. Tecnica e geometria si interfacciano a curve sinuose e astratte creando un nuovo linguaggio. Le opere rispondono direttamente al sentire dell’artista, immortalano gesti e traiettorie intrapresi dal tratto del pennello che emerge su sentieri bianchi o su sfondi segnati dal colore.



Nella mostra Paths le linee geometriche o morbide, all’apparenza in contrapposizione, si rincorrono sui diversi strati della tela e, se osservate dalla giusta angolazione, mostrano all’osservatore la loro intima connessione.



Insieme a Gabriele Cigna ci sarà, per tre opere realizzate a quattro mani, l’artista toscano Stelleconfuse, che nelle tele inserisce tre diverse versioni del suo celebre albero stilizzato che diventa simbolo di messaggi universali. Scegliere di affiancare due artisti così diversi diventa un motivo per stimolare la realizzazione di qualcosa di nuovo e per creare un dialogo armonico e del tutto originale.



Gallery



Il progetto di questa mostra, fortemente voluto da Up Urban Prospective Factory, vuole far emergere quindi la forza evocativa dell’astrazione unita a tematiche contemporanee.